Saint-Nazaire : Yoann Poulard, un ancien joueur de football professionnel pour faire décoller le SNAF

L'ancien défenseur du FC Nantes, Yoann Poulard, 45 ans, revient sur ses terres natales, à Saint-Nazaire. Il a pour mission de structurer le club de Régionale 1, le Saint-Nazaire Atlantique Football (SNAF), et de le dynamiser pour le faire monter peut-être un jour en Nationale 3.

Le Saint-Nazaire Atlantique Football évolue en Régionale 1. Le président et sa nouvelle recrue, Yoann Poulard, visent une montée en Nationale 3

Yoann Poulard est de retour à Saint-Nazaire. Né et formé dans cette ville, il l'avait quittée à l'âge de 16 ans pour partir jouer avec les professionnels de Nantes, d'Angers, du Mans ou encore d'Ajaccio. Il a ensuite été pendant 7 ans directeur sportif de l'AC Ajaccio avant d'être appelé par son ami d'enfance, et ancien coéquipier au SNOS, Stéphane Ouary, aujourd'hui directeur du SNAF, le Saint-Nazaire Atlantique Football.

Il va taper aux portes après avoir longtemps tapé dans un ballon

Il ne s'agit pas vraiment de sport cette fois mais plutôt de marketing, de communication ou encore de recherche de partenariat. Le voici qui va taper aux portes après avoir longtemps taper dans un ballon. "Il faut faire grandir le club à tous les niveaux aussi bien sur le plan sportif qu'administratif ou financier", explique l'ancien joueur. Passer du monde professionnel à celui des amateurs, une régression ? "Certains peuvent le voir ainsi, mais pas moi. C'est un nouveau défi, je me suis formé pour ça, pour porter un projet club, et mon temps sur le terrain est révolu". Yoann Poulard a un diplôme de manager général de club sportif en poche.

il est l'homme idéal pour faire grandir le club - Stéphane Ouary, président du Snaf

"Il est l'homme idéal" explique le directeur du SNAF. "Il faut professionnaliser un peu les choses. Il nous faut une école de foot, un centre de formation, il faut qu'on monte en Nationale 3. Avec une ville comme Saint-Nazaire, aussi dynamique et peuplée, on ne peut pas rester en Régionale 1", détaille Stéphane Ouary qui a donc décidé de muscler son équipe.

Yoann Poulard et une ambition : "faire grandir le club à tous les niveaux" © Radio France - Hélène Roussel

Un projet ambitieux pour le club après des années d'errance budgétaire. "Avoir ce projet dans ma ville d'origine, c'est une chance, c'est formidable" assure Yoann Poulard. Pour l'instant, il est toujours bénévole, et fait la navette entre Ajaccio où vit toujours sa famille et Saint-Nazaire, mais ça ne va pas durer. "A terme, je ne conçois pas ce poste autrement qu'à plein temps, donc oui, il y a de fortes chances que la famille suive l'année prochaine". Et tant pis pour le choc thermique. Yoann Poulard regrettera l'été sur l'île de Beauté, mais pas grand chose d'autre.