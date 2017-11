Défilé, spectacles, grande roue, patinoire et marchés : la ville de Nancy est prête pour les fêtes de Saint-Nicolas

Saint Nicolas, Saint Patron de la Lorraine, protecteur des enfants est fêté tous les ans dans la région. Les festivités cette année débutent dans la ville de Nancy dès ce vendredi 24 novembre pour 45 jours. Avec des nouveautés !

La Ville de Nancy veut faire de la fête de Saint-Nicolas cette année un grand moment festif. Elle a communiqué il y a quelques jours à la gare de l'Est à Paris et dans le métro parisien. Nancy souhaite présenter sa candidature en mars 2021, pour une inscription des Fêtes de Saint Nicolas au patrimoine culturel et immatériel de l'Unesco. Dès ce vendredi 24 novembre et pendant 45 jours la mairie promet que "le cœur de Saint-Nicolas va battre ". Saint Nicolas est le protecteur des enfants, le Saint Patron de la Lorraine, fêté officiellement tous les 6 décembre dans l'est de la France.

45 jours d'animations

La soirée de lancement des festivités est prévue ce vendredi 24 novembre. Au programme : les ouvertures du "Grand village de Saint-Nicolas" place Charles III, du "Village Gourmand" place Vaudémont et place de la Carrière, ouverture du "Hameau de Saint-Nicolas" place des Bourgets en vieille ville. Dès ce vendredi encore illumination du sapin place Stanislas. Un sapin , âgé de 60 ans, qui mesure 23,50 mètres et pèse plus de 7 tonnes.

Les nouveautés : spectacle vidéo-projection, grande roue, patinoire

Cette année, la Ville de Nancy prévoit un budget total de plus d'un million d'euros pour l'ensemble des festivités. Avec des nouveautés en 2017 ! Une grande roue va tourner sur le village Gourmand place de la Carrière, une patinoire s'installe place Thiers devant la gare, le spectacle de vidéo- projection Rendez-vous place Stanislas présent depuis plusieurs années chaque été, est proposé jusqu'au 7 janvier sur la façade de l'hôtel de ville du dimanche au jeudi à 18h15 et 19h15, le vendredi, samedi et vacances scolaires à 18h15, 19h15 et 20h15.

Le défilé change de jour

Cette année, le traditionnel défilé des chars est décalé au samedi 2 décembre à partir de 18 heures. 1, 7 km de la place Carnot à la place Stanislas. Traditionnellement le défilé s'organisait le dimanche. Un parcours qui sera bien sécurisé par près de 800 personnes. Il y aura davantage de points de contrôle pour accéder au centre-ville. Un dispositif qui sera revu par le Ministre de l'Intérieur Gérard Collomb qui est annoncé à Nancy le week-end du défilé.