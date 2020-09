Saint-Nicolas-de-Bourgeuil : plus de 1 000 touristes participent au Vignes Vins Randos ce week-end

Les randonnées se font par groupe de 40 personnes et elles démarrent toutes les 15 minutes.

Ces randonnées Vignes Vins Randos sont très prisées par les Tourangeaux et les touristes car 1040 personnes ont réservé pour ce week-end. Des balades de trois à quatre heures entrecoupées de dégustations chez des vignerons de Saint-Nicolas-de-Bourgeuil. Toutes les différentes randonnées (Chinon, Vouvray, Saint-Nicolas-de-Bourgeuil) sont complètes pour le week-end.

L'un des meneurs de ces randonnées, le vigneron Jérôme Delanoue, montre les pièges à phéromones pour protéger la vigne du ver. © Radio France - Yvan Plantey

Pendant cette longue randonnée, le guide et vigneron lui-même Jérôme Delanoue dispense quelques conseils notamment pour expliquer comment les viticulteurs se protègent contre le ver de grappe, grâce à des pièges à phéromones.

Une exposition XXL pour les vignerons tourangeaux

Une bonne ambiance, des touristes curieux de découvrir le Bourgueil et une belle affluence : tout est réuni pour que les viticulteurs se frottent les mains et profitent de ce coup de projecteur. François Hersat propose une dégustation sur le parcours : "On espère que ça va booster nos ventes de 10 à 15% car ce sont des futurs clients qui peuvent revenir dans les mois ou les années à venir."

Les recettes d'un tel week-end atteignent les 7 000 euros grâce aux réservations mais c'est Interloire, l'interprofession des viticulteurs du Val de Loire, qui en tire les bénéfices pour les réinjecter dans la promotion et la communication par la suite.