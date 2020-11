Saint Nicolas dans les écoles de Moselle : passera ou passera pas ?

Saint Nicolas devrait répondre présent dans la plupart des écoles maternelles de Moselle cette année, même si sa visite sera plus expéditive en raison de la crise sanitaire.

Saint Nicolas devra-t-il lui aussi porter le masque cette année, lui qui est déjà bien camouflé derrière son épaisse barbe blanche ? En tout cas, le saint évêque tiendra ses distances lors de ses déambulations traditionnelles dans les écoles, lorsqu'elles sont maintenues. Pour certaines communes, pas question de priver totalement les plus petits de ce rituel teinté de féerie.

A Thionville, le patron des écoliers passera ses troupes en revue dans la bonne humeur et le respect des distanciations sociales, le temps de distribuer une friandise, dans les classes de maternelle. La visite sera néanmoins plus expéditive que d'habitude : pas de rassemblement des enfants dans la salle commune cette année.

À Amnéville, les classes élémentaires de CP/CE1 recevront eux aussi cette visite, en plus des maternelles : " si le protocole sanitaire ne se durcit pas, il pourra passer dans les écoles mais le cortège d'élus qui l'accompagne d'habitude sera drastiquement réduit ", explique Sylvie Raynaud, Directrice du service de la petite enfance.

A Forbach, la venue de Saint Nicolas est laissée à l'initiative des écoles, selon leur capacité à organiser l'événement. "C'est sûr que cela n'aura pas la même forme que les autres années. D'habitude on en profite pour rassembler les parents d'élèves et faire une fête, c'est un moment de convivialité. On va s'adapter , mais nous ne sommes pas encore sûrs que Saint-Nicolas puisse rentrer dans l'école ", témoigne Mme Bello, Directrice de l'école Bellevue à Forbach.

Saint-Avold y renonce : " Le chocolat sera là, mais Saint Nicolas pas ", nous confirme le service scolaire de la commune. Les friandises seront distribuées aux enfants par le personnel scolaire.

Fait inédit, à Sarrebourg, Saint Nicolas envoie en quelque sorte sa doublure. C'est la Directrice de la bibliothèque municipale qui a pour mission de transmettre le patrimoine culturel que représente Saint Nicolas. Elle partagera un moment avec les élèves pour évoquer le conte, une école à la fois, sur plusieurs semaines à partir de la fin novembre. L'idée étant d'espacer au maximum les déplacements entre chaque école. Il faudra patienter l'année prochaine avant de pouvoir rencontrer le grand Saint Nicolas en personne.

A Sarreguemines, le Saint Nicolas se présentera aux élèves en masque blanc, "pour ne pas faire tâche avec le costume", précise Carole Didiot, adjointe aux affaires scolaires. " Les enfants resteront dans leur classe, il n'y aura pas d'activité spécifique mais cela fait quand même partie de la magie de Noel ", commente-elle.

A Metz, la mairie élabore encore actuellement ses recommandations sur la tenue de cet événement. La ville de Montigny-lès-Metz, par exemple, a confirmé son passage dans les classes.