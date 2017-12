Saint Nicolas plein de belgitude et de technologie à Nancy

Saint Nicolas a défilé dans les rues de Nancy, pour la première fois un samedi. Une parade avec des accents belges et sous haute surveillance pour un public émerveillé. Des dizaines de milliers de personnes réparties sur les 1700 mètres du parcours avec une arrivée place Stanislas à Nancy.

Les chars des différentes communes ont joué d’ingéniosité avec des leds et effets spéciaux en enrobant le thème de la gourmandise avec cette année des fanfares belges invitées à prendre place entre les chars. Mais les nouveautés viennent d’ailleurs ; des personnages gonflés remplacent les majorettes et des dizaines de compagnies de théâtre de rue ont attiré l’œil. Fibre optique, voiturette électrique, et autres personnages gonflés ont émerveillé les enfants. Les ours géants, éclairés et ventilés, avaient une autonomie de 45 minutes ; la compagnie Remue Ménage avait prévu des batteries de rechange pour pouvoir terminer le défilé avec des températures négatives. Un froid bien mieux supporté que l’humidité confie le directeur artistique qui gère discrètement la musique de sa troupe d’artistes avec une tablette numérique.

La technologie s'invite dans le défilé avec wifi, ventilateurs et leds en nombre © Radio France - Thierry COLIN

La nouveauté du samedi

« Il faut que les touristes puissent voir le défilé » estime le maire, Laurent Hénart, qui a décidé de changer le jour de la parade, le samedi soir, plutôt que le dimanche, en accord avec les commerçants de la ville. Un périmètre sécurisé par plusieurs centaines de policiers et vigiles. Et une fois les contrôles passés, la foule laisse place à la magie du défilé. Impossible de comptabiliser les spectateurs, mais plus de 50 000 personnes ont assisté au défilé. Une parade sécurisée de 1700 mètres avec un périmètre tout autour de la veille ville entre la place Carnot et la place Stanislas. Une sécurité renforcée plutôt bien acceptée par les spectateurs. Ce nouveau parcours plus court permet de ne pas bloquer les principales lignes de transport en commun.

Saint Nicolas, le dernier char et le plus attendu par les petits lorrains © Radio France - Thierry COLIN

Leds et fibres optiques pour des compagnies de théâtres qui animent le défilé © Radio France - Thierry COLIN

Toujours pour des raisons de sécurité, le traditionnel feu d’artifice a été abandonné depuis trois ans et cette année, un son et lumière de huit minutes est venu clore le défilé place Stanislas.

Les communes de l'agglomération participent au défilé © Radio France - Thierry COLIN