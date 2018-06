Saint-Omer, France

Cet avion un Blériot XI, une reproduction de celui qui a traversé la Manche avec Louis Blériot, et qui a été largement produit par le Français. Il a été utilisé, au début de la Grande guerre, par les pilotes britanniques.

Avec sa magnifique hélice en bois, ses ailes en toile et son armature fragile, il semble bien frêle. Il a été reconstitué par des passionnés d’aviation du sud de la France. C’est ce que raconte Philippe Queste, qui l’a fait venir à Saint-Omer :

C'est une maquette à l'échelle 1, mais qui est en parfait état de fonctionnement. Il est le premier avion utilisé par les Anglais en 1914, pour des missions, au départ, de reconnaissance. C'était un avion très léger, très maniable et stable.

Les Blériot furent les premiers avions utilisés par les britanniques, avant qu'ils créent la Royal Air Force © Radio France - Matthieu Darriet

Cet avion témoigne donc du rôle joué par Saint-Omer, dans les premières batailles aériennes. Il y a 100 ans, la Royal Air Force, l’armée de l’air britannique, est née à Saint-Omer, et plus particulièrement à l’aérodrome des Bruyères. Il existe encore et c'est un lieu de mémoire pour nos voisins d’outre-Manche. Avec leurs avions, les Anglais étaient chargés de défendre le nord de la France, avec donc des Blériot, au début en 1914. C’est tout ça que raconte la grande exposition présentée en ce moment à la chapelle des Jésuites.

100 ans d'histoire de l'aviation

Une exposition qui dévoile toute l’organisation qui était en place, à l’époque. A commencer par les aérodromes, une quinzaine autour de Saint-Omer, avec tout ce que ça imposait de dépôts logistiques et d’ateliers mécaniques. L’un d’eux est reconstitué avec du matériel de l’époque, issu de collections privées. Il est aussi question de la formation des pilotes. C‘était apparemment assez sportif.

Un atelier de mécanique a été reconstitué, avec des pièces d'époque, pour témoigner de toute la logistique qu'impliquait la présence des avions britanniques, à Saint-Omer. © Radio France - Matthieu Darriet

Ensuite l’exposition montre comment l’aviation est passée de simples missions de reconnaissance à la chasse et au largage de bombes. Sans oublier, l’apparition de la TSF, la radio qui permettait aux pilotes de communiquer entre eux et avec le sol. De quoi nettement améliorer la précision des bombes.

Et pour que chacun comprenne bien la difficulté de voler à celle époque, quatre simulateurs ont été installés dans l’exposition. Ils vous permettent d’embarquer dans des avions de l’époque, sous la menace des appareils ennemis.Vous volerez au dessus de Saint-Omer en 1914. C’est assez bluffant !