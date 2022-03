Saint-Patrick à Dijon: une fête attendue par les clients... et les gérants de bar

Ce jeudi 17 mars, on fête la Saint-Patrick. Cette fête d'origine irlandaise est l'occasion pour les bars d'organiser des soirées à thèmes. Depuis deux ans, à cause du Covid-19, elle n'avait pas pu avoir lieu, alors cette année, il y a beaucoup d'attente.

Après deux ans sans Saint-Patrick, les amateurs de bière vont à nouveau pouvoir retrouver les pubs irlandais pour cette occasion. A Dijon, les bars en profitent pour organiser des soirées à thèmes, très attendues par les clients... et les gérants.

Une soirée très attendue

Cette veille de Saint-Patrick a un goût de "vie d'avant" pour les responsables de bars et pubs. Beaucoup a Dijon ont organisé des soirées spéciales. C'est le cas au pub Mac Callaghan: un concert est organisé, des tireuses à bières seront installées dehors et la soirée se prolongera jusqu'à quatre heures du matin. La responsable Laurène attend ce soir avec impatience: "en tant que pub, c'est la fête de l'année. Il devrait y avoir beaucoup de monde, en tous cas j'espère".

Ce sont des personnes qui viennent boire un verre ou voir le concert, on attend 200 ou 300 personnes

D'après Mickael Bianchi, le responsable du pub-restaurant Au Bureau, cette soirée est très attendue par les clients: "ça a toujours été une soirée qui marche assez bien mais après deux ans, je pense qu'il y aura plus d'attentes que d'habitude".

Un investissement pour les gérants de bar

Et pour être sûr que la fête soit un succès, les grands moyens ont été déployés: le restaurant organise un concert, il faut donc rémunérer les musiciens, mais aussi financer les décorations. Une grosse commande de produits irlandais a aussi été passée, principalement de l'alcool. Mais Michael Bianchi ne se fait pas de soucis: les clients seront en rendez-vous. Et les équipes du restaurant aussi: "comme toutes les soirées un peu spéciales on les attend avec impatience, d'autant plus après la période qu'on vient de traverser".