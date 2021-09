Saint Paul de Vence demande un classement en Zone Touristique Internationale

Le village de 3400 habitants avec 40 galeries d'art et 100 commerces rêve de devenir une Zone Touristique Internationale (ZTI). La demande a été formulée il y a plus d'un an mais sans elle est restée sans réponse. Les commerçants furieux ont manifesté en drapant de noir leurs boutiques.

De mémoire de saint paulois les manifestations ici sont rares, mais les commerçants exténués après une crise sans touristes ont voulu symboliquement marqué en noir leur village. Des draps noirs ont été pendus sur les murs, ou noués autour des portières et de nombreuses boutiques sont restées fermées. Du noir pour protester contre son absence au classement en Zone Touristique Internationale (ZTI).

Les commerçants demandent au gouvernement l'application de cette mesure pourtant surtout destinée à des centres de grandes villes touristiques car ils estiment être dans une situation particulière : ils dépendent à près de 70% de la venue de touristes étrangers. "Ici les boutiques de vêtements ou de vins par exemple ne sont pas fréquentées par les habitants de la Côte d'Azur, elles n'ont eu aucune visite pendant la crise sanitaire et elles n'ont reçu aucune aide" précise le maire Jean-Pierre Camilla qui soutient les commerçants.

Aurélie Massena, présidente de l'Association des commerçants et artistes Saint-Paulois assure que de nombreux commerces dont le sien ont vu leur chiffre d'affaires dégringoler "moins 50% en 2020 et moins 65% en 2021". "On est un petit village mais on a un très gros chiffre d'affaires d'habitude". Le classement en ZTI permet selon elle d'obtenir des mesures de soutien du plan de Relance du gouvernement.

Laurence Trastour députée LR des Alpes -Maritimes était présente à leurs côtés.

Ce village de renommée internationale a accueilli jusqu'à deux millions de visiteurs par an. Il abrite la Fondation Maeght.

des commerçants rassemblés dans la rue principale de Saint Paul de Vence © Radio France - Violaine ILL