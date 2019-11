Saint-Péray : le Crussol Festival aura bien lieu en 2020 !

Saint-Péray, France

Pas facile de faire vivre un petit festival éco-citoyen et engagé. Cet été, la troisième édition avait été perturbée par le mauvais temps. Et la chanteuse Zaz -qui a beaucoup investi d'argent à titre personnel dans l'événement qu'elle a créé- hésitait à poursuivre l'aventure dès 2020. Mais son envie et le soutien de la communauté de communes permettent de maintenir ce rendez-vous. Il manque encore 35.000 euros pour boucler le budget que les organisateurs espèrent trouver grâce à l'engagement de nouveaux partenaires.

Rendez-vous les 10 et 11 juillet 2020

En plus du village gratuit d'associations engagées pour l'éducation et l'environnement, deux soirées de concert sont à nouveau prévues. Mais ce sera un vendredi et un samedi (plutôt qu'un samedi et un dimanche) et un peu plus tard dans l'été. Rendez-vous est pris pour les 10 et 11 juillet 2020. Les noms des premiers artistes ont été dévoilés ce jeudi soir. Monteront sur scène au théâtre de verdure au pied du château de Crussol : Dionysos, Tryo, Les Frangines, Delgrès, Suzanne et Naâman.