Saint-Père : découvrez le jardin en liberté du manoir de Val en Sel

Les journées européennes du Patrimoine ont lieu les 16 et 17 septembre. 490 visites et animations sont prévues dans l’Yonne, dont les jardins du manoir de Val en Sel, à Saint-Père-Sous-Vézelay. Un lieu charmant et luxuriant.

Le manoir de Val en Sel est une magnifique demeure bourgeoise du XVIIIe siècle. On y pénètre par une petite cour, avec des fleurs et des vieux arrosoirs en métal. Juste à côté de la maison, il y a « le jardin du haut », le plus ancien. C’est un jardin classique, très structuré : "avec des pelouses entourées de buis et des séquoias centenaires", explique Dominique Armengaud-Carrez, la propriétaire des lieux.

Et puis en face de la maison, il y a « le jardin du bas », celui qui se visite. Il a été créé plus récemment : "Moi je suis née ici pendant la guerre. En fait nous sommes des parisiens qui avons cette maison de famille depuis près de 100 ans. On a toujours eu des jardins mais quand j’ai pris ma retraite, j’ai eu envie de continuer à jardiner et on a donc refait un nouveau jardin dans une partie du potager".

Le jardin du manoir de Val en Sel se visite à l'occasion des journées du patrimoine. © Radio France - Delphine Martin

Dans ce jardin-là, il y a des rosiers, des hydrangeas (ces hortensias blancs qui fleurissent en été). Il y a des géraniums vivaces et même des salicaires, ces plantes aux épis violets qu'on trouve au bord de l'eau.

S’il y a des mauvaises herbes, finalement, ce n’est pas très grave ! (Dominique, la propriétaire)

Dominique y passe entre 2 et 4 heures par jour. Elle s’occupe de tout, avec l’aide d’un employé pour les travaux les plus physiques. Mais pas question de trop dompter la nature ! Elle aime les jardins libres : "Moi je n’aime pas les jardins trop manucurés. Ce sont plutôt des jardins libres, c’est-à-dire qu’on a réfléchi à la structure mais après, les plantes doivent se débrouiller un peu toutes seules", explique la propriétaire. "Alors bien sûr on va couper les roses fanées, mais s’il y a des mauvaises herbes, finalement, ce n’est pas très grave !"

Liberté. C'est le maître-mot, ici. Et honnêteté aussi. Dans son jardin, Dominique Armengaud-Carrez a l'impression qu'on ne peut pas tricher avec le temps. Ni avec la nature. "Ce que j’aime dans un jardin, c’est qu’on fait quelque chose qui ne donnera un résultat que plus tard. Et ça c’est formidable car on est toujours projeté sur l’avenir. Et de toute façon, c’est la nature qui décide."

La propriétaire des lieux aime les jardins structurés mais libres. © Radio France - Delphine Martin

La propriétaire, qui tient aussi des chambres d'hôtes, savoure son jardin en le montrant. Aux passants qui le demandent mais aussi tout ce weekend, pour les journées du patrimoine. "Pour moi, un jardin ça se partage. C’est un lieu qui doit être ouvert et accueillant pour tout le monde."

INFORMATIONS PARTIQUES :

*MANOIR de VAL en SEL

*

* *1 chemin de la Fontaine

*

* *89450 St Père-sous-Vézelay

*

* 03.86.33.26.95.

📻 Ecoutez le reportage de Delphine Martin dans le jardin du Manoir de Val en Sel

Les Bonnes Ondes au jardin du manoir de Val en Sel - Le reportage de Delphine Martin Copier