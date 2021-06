Saint Pierre de Chartreuse veut développer un tourisme 4 saisons, axé sur le vélo

Stéphane Gusméroli, le maire de Saint Pierre de Chartreuse, était l'invité de France Bleu Isère ce matin pour évoquer le passage du Critérium cycliste du Dauphiné dans sa commune et la saison d'été qui démarre.

Stéphane Gusméroli est un maire heureux. Le peloton du Critérium du Dauphiné a traversé cet après-midi sa commune. Il y a trois semaines, les coureurs de l'Alpes Isère Tour empruntaient le même trajet. L'an dernier, déjà, Saint Pierre de Chartreuse avait accueilli le Tour de France.

Un partenariat avec l'Alpes Isère Tour

"Pour nous, c'est une façon de mettre un coup de projecteur sur notre magnifique massif, ses beaux paysages et ses belles routes de montagne !" s'exclame Stéphane Gusméroli.

Avec le Parc de Chartreuse et la Communauté de communes du Cœur de Chartreuse, le projet est de développer le tourisme autour du vélo. "Nous venons de signer un partenariat privilégié avec _Alpes Isère Tour_, pour une durée de 6 années." explique le maire.

Le paradis des cyclistes

Et pour les amoureux de la petite reine, le vélo à assistance électrique permet également à tout un chacun de goûter aux joies du pédalage, même dans les cols ! Et il y en a : col de Porte, col du Coq, col du Cucheron et le sommet du Charmant Som.

La Chartreuse est accessible depuis les villes environnantes, elle est donc beaucoup parcourue par les citadins, en mal de nature, qui y pratiquent le ski, la raquette, l'hiver et la randonnée, le vélo ou le parapente l'été.

Tourisme 4 saisons

"Nous sommes à un tournant, en tant que station de moyenne montagne" reconnait Stéphane Gusméroli. "On va évoluer vers un tourisme quatre saisons, plus diversifié. Le plan montagne du gouvernement mais aussi le Département et la Région vont nous y aidés. " conclut le maire de Saint Pierre de Chartreuse qui a profité de son passage sur l'antenne de France Bleu Isère pour rappeler que tout ce weekend, les fêtes de chartreuse allaient battre leur plein sur le massif.