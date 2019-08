Saint-Pierre-des-Corps : Etre ou ne pas être sur les planches ?

Vous souhaitez faire du théâtre près de chez vous ?

C'est possible avec la compagnie professionnelle Barrocco Théâtre ! L'association vous invite à les rencontrer, à découvrir l'envers du décor et à monter sur les planches avec eux au forum des associations de Saint-Pierre-des-Corps, samedi 7 septembre de 11h30 à 18h. Venez frapper les trois coups, apprécier les mots de Shakespeare et l'art du déguisement grâce à cette association qui vous fera explorer le plaisir de la scène, les monologues de La cantatrice chauve d’Eugène Ionesco, les contes de Charles Perrault ou encore La Constellationa du Chien de Pascal Chevarie. Bref, le tragi-comique, l'improvisation, l'audace, le théâtre de boulevard et l'alexandrin n’auront plus de secret pour vous ! Le but de cette association est de promouvoir le théâtre dans la commune de Saint-Pierre-des-Corps et dans le département d’Indre-et-Loire. La compagnie organise, ouverts à tous, de nombreux ateliers, stages et spectacles et intervient également auprès de plusieurs établissements scolaires, dans des bibliothèques et plus étonnant, chez l’habitant. La compagnie a créé une troupe dont l’objectif est de travailler une seule et même pièce pour la jouer à plusieurs reprises au cours de l'année .

Pourquoi faire du théâtre ?

Au delà de vaincre sa timidité, le théâtre, en amateur, apporte confiance en soi. Vous y créerez aussi des liens très forts même si vous ne connaîtrez personne au départ. Vous ferez travailler votre mémoire. Les exercices d’improvisation seront l'occasion de découvrir de nouvelles facettes de votre personnalité. Vous partagerez l'engouement et les émotions du public, et surtout, vous serez applaudi ! Mais par-dessous tout, vous retrouverez quelque chose de très précieux, oublié dans le passé : votre âme d'enfant.

Plus d’infos, avec l’agenda complet ici.

Shakespeare disait : Le monde entier est un théâtre [...]. Après être monté sur les planches, c'est le théâtre lui-même qui deviendra votre monde.

Marine Guitard