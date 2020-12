Saint-Pierre-des-Corps : le succès de la série "Le jeu de la dame" dope la vente de jeux d'échecs du club

Une série sur les échecs cartonne dans le monde et dope la vente de jeux d'échecs en France et notamment en Touraine. "Le jeu de la dame", une mini-série de 7 épisodes, est la plus regardée de la plateforme Netflix depuis son lancement en 2007. Sortie fin octobre, elle a déjà été visionnée par plus de 63 millions de foyers à travers le monde. La série retrace l'ascension spectaculaire d'une joueuse d'échecs jusqu'au titre de Grand maître international, le titre suprême de la discipline.

Plusieurs échiquiers vendus grâce à la série

Au club d'échecs de Saint-Pierre-des-Corps, pas de nouvelles adhésions à cause du confinement mais le succès de la série "Le jeu de la dame" a dopé la vente de jeux d'échecs du club. Michel Auffray est le président du club l’Echiquier Corpopétrussien et constate que la série a vraiment apportée "une passion pour les gamins et les adultes par rapport au jeu d'échecs que nous vendons". Il avoue en vendre plus, "c'est vraiment impressionnant. Depuis la rentrée, on en vend toutes les semaines. La première semaine de décembre, on en a vendu une quinzaine. Forcément avec le confinement on en vend davantage."

Un échiquier fabriqué à Saint-Cyr-sur-Loire

Une quarantaine de jeux d'échecs vendue en un mois. À 12€, le stock s'épuise et forcément encore plus vite grâce à la série. Même les écoles, privées de sorties scolaires en ce moment, se rabattent sur les jeux d'échecs du club. "La semaine dernière on a eu une commande de 13 échiquiers pour l'école élémentaire République de Saint-Pierre" note Michel Auffray.

Les pièces viennent de Paris et les échiquiers, les plateaux, sont imprimés bénévolement à l'imprimerie La Tranchée de Saint-Cyr-sur-Loire dont Jackie Morandière est le directeur : "C'est une impression sur du papier couchée et ensuite on fait faire un pelliculage dessus pour les plastifier pour que ce soit plus pratique à l'utilisation. Avec le pelliculage ça les rigidifie. On aide beaucoup d'associations alors pourquoi pas celle-là".

Pas d'inscriptions encore mais un fort intérêt

Fermés à cause du confinement, les clubs d'échecs de Touraine reçoivent tout de même bon nombre d'appels et mails de curieux qui veulent s'inscrire grâce à cette série. C'est notamment le cas pour le club d'échecs de Saint-Cyr-sur-Loire, le plus important de la région Centre-Val de Loire. Didier Bignand, le responsable, se réjouit de la pub que cela a fait au club. "On a déjà pas mal de retours. Plusieurs personnes m'ont envoyé des courriels et quand notre club reprendra ses activités après le 20 janvier (NDLR : le club est installé dans le restaurant Quai 37 à Saint-Cyr-sur-Loire), beaucoup m'ont dit qu'ils passeraient au club, pour voir et peut-être s'inscrire. J'ai déjà plus d'une douzaine de contacts. Ce qui est génial c'est qu'il y a aussi beaucoup de filles intéressées" conclue Didier Bignand qui rappelle que l’héroïne étant une femme, cela contribue à attirer de jeunes femmes dans le monde des échecs.

En juin 2021, le club d'échecs de Saint-Pierre-des-Corps devrait organiser le plus gros tournoi inter-scolaire de France avec plus de 500 élèves.