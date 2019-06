Saint-Pierre-du-Mont : démarrage de la saison ce week-end pour la base de loisirs du Marsan

Saint-Pierre-du-Mont, France

La saison estivale commence ce week-end sur la base de loisirs du Marsan, à Saint-Pierre-du-Mont. La baignade est surveillée à partir de ce samedi et jusqu'au 8 septembre de 11h à 19h, les jours de semaine, et de 11h à 20h, les samedis, dimanches et jours fériés. La baignade sera surveillée par sept sauveteurs nautiques, dont un chef de poste et un adjoint et deux avec une formation handiplagiste.

Le parking toujours payant

Le stationnement devenu payant l'an dernier, le sera encore cette année, du 1er juillet au 31 août. Les remarques des usagers ont été prises en compte explique Joël Bonnet, le maire de Saint- Pierre-du-Mont et vice-président, chargé du tourisme, à Mont-de-Marsan Agglomération : "Pour éviter les temps d'attente, effectivement exaspérants, on a _simplifié le fonctionnement_. Les gens auront le choix uniquement pour payer par carte ou en espèces. Le trottoir a aussi été raccourci, pour que les gens soient plus proches de la borne et n'aient pas besoin de sortir de leur voiture."

L'agglomération renforce également la signalétique. Les panneaux installés le long de la 2X2 voies informent désormais du fait que le parking est payant l'été : 2 euros de 11h et 20h, sauf pour les clients du restaurant.

Un coût qui permet de financer la surveillance du parking, rajoute l'élu. Sur 137.000 euros de budget de fonctionnement, 87.000 euros sont consacrés au gardiennage du site.

A Ménasse, le dispositif du parking payant a été amélioré pour éviter les files d'attente à la sortie de la base de loisirs © Radio France - Valérie Mosnier

Les nouveautés

Depuis 2005, ce sont 500.000 euros qui ont été investis sur le site de Ménasse. Cette année, plusieurs nouveautés : des circuits VTT, des circuits pédestres balisés, de nouvelles activités, un mini-golf au niveau de l'accrobranche et puis la création d'une "Aréna Beach", c'est à dire quatre terrains de volley de plage. Un investissement de 14.000 euros dont 40% ont été pris en charge par l'Etat, dans le cadre de la DETR.

L'équipement vient remplacer le terrain existant, "installé de façon anarchique", explique Joël Bonnet. Désormais, les quatre terrains sont homologués, et grâce à un partenariat avec le Stade Montois Volley, des permanences seront mises en place permettant des démonstrations et l'organisation, occasionnellement, de tournois.

Les scolaires, les centres de loisirs et l'IME pourront également se servir de ces terrains tout au long de l'année. L'installation permettra éventuellement de jouer au foot et au rugby.

L'an dernier, 28.000 personnes se sont rendues à Ménasse dont 12.800 baigneurs, et 165 personnes à mobilité réduite.