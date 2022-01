Saint-Pierre-sur-Erve : les Amis du Moulin de Gô ont besoin de bénévoles suite aux dégâts liés aux crues

L'association des amis du Moulin de Gô lancent un appel à l'aide. Le moulin, situé à Saint-Pierre-sur-Erve a été très abîmé par les crues du mois d'octobre, et les pluies des dernières semaines n'ont rien arrangé. Et pouvoir le réparer, ils ont besoin de bras supplémentaires.

L'association des Amis du Moulin de Gô lancent un appel à bénévoles. Début octobre, la crue a beaucoup abîmé ce moulin situé à Saint-Pierre-sur-Erve, puisqu'elle a amené avec elle beaucoup de déchets (pierres, bois ...), qui ont détérioré une partie du déversoir, c'est à dire du bassin en amont de la roue. _"On ne s'y attendait pas du tout",_déplore Françoise Portier, la trésorière de l'association.

Le moulin à l'arrêt depuis plus de trois mois

Le moulin ne tourne plus depuis plus de trois mois maintenant. Et les eaux des dernières semaines n'ont rien arrangé, puisque peu de travaux ont pu être réalisés. "Le gros problème, c'est ce trou au niveau du déversoir, explique la trésorière. Il y a beaucoup d'eau qui sont arrivés au moulin. Des troncs d'arbres se sont mis en travers à l'arrivée au moulin, ce qui a fait des dégâts puisque l'eau s'est trouvée déviée, à faire des tourbillons et ce qui a détérioré le déversoir."

Des bénévoles qui sont en majorité des retraités

D'habitude, les bénévoles de l'association essayent de rénover de leurs mains ce moulin. Ils ont déjà réparé le plancher, le bois de la roue, des pierres... Mais là, réparer le bassin en amont de la roue, c'est un peu trop pour ces bénévoles qui sont en majorité des retraités. "Il faut aller dans l'eau, les cailloux , il faut les bouger, donc effectivement, arrivé à un certain âge, ça commence à être un peu difficile." Et pour l'association, le mieux serait qu'il soit réparé rapidement, avant le début de la saison touristique au printemps.

Ils en appellent donc à l'aide de tout le monde. "Sil y a des personnes qui ont des connaissances en maçonnerie ou au niveau du travail du bois, ça nous serait bien utile". Et, elle le répète, tout le monde est bienvenu au sein de l'association.