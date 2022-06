Saint-Poix va vivre pendant deux jours au rythme du festival Les Mouillotins

Le festival Les Mouillotins fête ses 20 ans cette année ! Après deux éditions gâchées par la Covid, les programmateurs attendent ce vendredi 10 juin et ce samedi 11 juin plus de 2 mille festivaliers à Saint-Poix.

Plus de 2 mille festivaliers attendus ce vendredi 10 juin et ce samedi 11 juin à Saint-Poix, près de Cossé-le-Vivien. Le festival Les Mouillotins fête ses 20 ans cette année ! Après deux éditions gâchées par la Covid, les programmateurs espèrent que les festivaliers vont être au rendez-vous. Un festival qui se veut rural, c'est même revendiqué, avec ce slogan "rural is not dead".

Au programme du reggae, du hip hop, de la chanson française, de l'afrorock Stand High Patrol DJ set, Degiheugi feat Flo the kid, The Balek Band, Camille Bazbaz feat Manudigital, Baja Frequencia DJ set, RédèR Nouhaj, FLOX, BASS TONG, JOhnny Montreuil, Grauss Boutique, Bafang band, Volt et Jameuze.

C'est 13 euros le pass pour une journée, 25 euros pour les 2 jours.

Infos et Réservation sur : https://my.weezevent.com/les-mouillotins