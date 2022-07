Saint-Satur : une plaque pour commémorer l'aide précieuse des écossais il y a 600 ans

Une stèle inaugurée ce jeudi à Saint-Satur, dans les vignes du Sancerrois, au lieu-dit " Les batailles ". On célèbre les 600 ans de la bataille du bois des Charnes et l'aide précieuse des soldats écossais pour que le royaume de France ne devienne pas anglais.

En 1422, les troupes franco-écossaises infligeaient une défaite aux troupes anglo-bourguignonnes. On est au coeur de la guerre de 100 ans. Cette défaite permettra au dauphin français, le futur Charles VII, surnommé le roi de Bourges de s'affirmer. Surtout, elle illustre le rôle primordial des soldats écossais, venus soutenir le dauphin de France, face aux anglais qui occupaient encore la moitié du royaume. A l'époque, la Loire et cette région de Sancerre, marquent la frontière entre les territoires encore français et les territoires du Nord-Est occupés par les Anglo-Bourguignons.

Patrick Gilles a écrit plusieurs ouvrages historiques - Patrick Gilles

Cette défaite anglo-bourguignonne va consolider les positions de Charles VII, qui s'est réfugié à Bourges. Le Dauphin du trône de France a appelé à l'aide les écossais qui enverront plus de 20.000 hommes sur une dizaine d'années pour combattre en France : " Si on n'avait pas eu cette aide massive de l'Ecosse " analyse Patrick Gilles, président fondateur de l'association de l'Auld Alliance " Probablement que la couronne de France aurait été annexée à celle d'Angleterre. Et l'arrivée de Jeanne d'Arc se serait faite dans des conditions probablement beaucoup plus difficiles. Cette bataille du bois des Charnes était en fait une diversion pour détourner une partie des troupes Anglo-Bourguignonnes. On estime qu'il y avait environ 5.000 belligérants de part et d'autres. On ignore la date précise de cette bataille, entre le 14 et le 16 août 1422."

Aubigny sur Nère célèbre chaque année l'amitié Franco-Ecossaise - AD2T

Après cette bataille, le chef écossais John Stuart de Darnley est remercié comme il se doit par le dauphin du royaume de France : " Il se voit offrir la seigneurie d'Aubigny sur Nère, qui restera propriété écossaise durant 250 ans ! " Ressortissants français et écossais, bénéficieront automatiquement de la double nationalité jusqu'en 1903. Une amitié que célèbrent ce weekend les fêtes franco écossaises d'Aubigny sur Nère : " Il y a depuis une très grande amitié entre l'Ecosse et le France " souligne Patrick Gilles. " Les français adorent la tradition écossaise : les cornemuses, les kilts et le tissus tartan, sans oublier évidemment le scotch Whisky ! "

Les fêtes franco-écossaises d'Aubigny sur Nère reprennent après une interruption de deux ans liée au Covid. © Radio France - Michel Benoit

Le drapeau écossais sera levé à Aubigny sur Nère à 18H00 vendredi pour deux jours. Plus de 25.000 spectateurs sont attendus pour les défilés et autres animations. Le Bagad de Lann-Bihoué sera présent ainsi que les Red Chili Pipers (toute ressemblance avec un groupe célèbre de rock n'est pas fortuite !). Quant à l'inauguration de la stèle de la bataille du bois des Charnes à Saint-Satur, elle sera précédée par une marche historique avec les clans écossais. Départ à 10H00, ce jeudi de la rue Porte-Vieille à Sancerre.