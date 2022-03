Saint-Sauveur-en-Puisaye, dans l'Yonne, veut devenir le "village préféré des Français"

Qui pour succéder à Sancerre, village préféré des Français en 2021 ? Le concours télévisé piloté (d'abord sur France 2 puis sur France 3) par l'animateur Stéphane Bern est un succès depuis près de 10 ans. Et cette année, c'est le village natal de la grande écrivaine Colette, situé dans l'Yonne, qui va représenter la région Bourgogne-Franche-Comté. Au total, ce sont 14 communes de toutes la France qui vont tenter de remporter le concours.

Le souvenir de Colette encore très présent

Saint-Sauveur-en-Puisaye est un village charmant de 900 habitants. Si la commune a été sélectionnée, c'est pour son patrimoine et pour cet attachement à Colette, qui, même près de 70 ans après sa mort, imprègne encore le village : "pour nous, c'est un personnage qui est encore très vivant. Au coin des rues, on retrouve des endroits qu'elle a décrits dans ses livres. Et donc c'est encore très présent pour les habitants de Saint-Sauveur et pour ceux qui viennent s'y balader", raconte Martine Marty, adjointe à la culture.

Mais il n'y a pas que la mémoire de Colette, sa maison et son musée qui donnent son charme à la commune. Saint-Sauveur est aussi un village à la vie artistique intense, grâce aux nombreuses galeries du centre-bourg et grâce à la Poéterie, une friche industrielle de 10 000 m2 reconvertie il y a 15 ans en village d'artistes.

Une vie artistique riche

Le tournage de l'émission est prévu ce printemps. Pour voter, rendez-vous sur le site internet de France télévision. Il est aussi possible de voter par téléphone au 32 45. Les votes sont ouverts jusqu'au 22 mars et les résultats seront connus autour de la fin juin.

En 2020, Chablis, dernier village de l'Yonne représenté, avait terminé 10e du concours.