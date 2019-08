Saint-Sébastien-sur-Loire : il va participer au Paris-Brest-Paris pour faire connaitre la maladie de Charcot

Ce dimanche 18 août 2019, Ludovic Bracq s'élance pour le Paris-Brest-Paris, une course cycliste de 1200 kilomètres en moins de 90 heures. Cet habitant de Saint-Sebastien-sur-Loire court pour une cause qui lui tient à cœur. Il rassemble des dons pour la recherche sur la maladie de Charcot.

Saint-Sébastien-sur-Loire, France

La course cycliste Paris-Brest-Paris, commence ce dimanche 18 août 2019. Les 7000 participants doivent faire l'aller-retour à vélo entre Paris et Brest, soit plus de 1200 kilomètres, en moins de 90 heures. Un habitant de Saint-Sebastien-sur-Loire, près de Nantes, y participe : un challenge sportif mais aussi engagé.

Via cette course, Ludovic Bracq appelle aux dons pour une cause importante pour lui : la recherche sur la maladie de Charcot, aussi appelé la SLA (sclérose latérale amyotrophique). Cette maladie qui touche environ 6000 personnes en France a emporté sa mère il y a douze ans.

Une maladie rare

Le soutien des internautes à cette cause caritative touche beaucoup Ludovic : "Les gens sont sensibles, surtout ceux qui sont touchés. _C’est une maladie rare_, qui a donc peu de fonds de l'état, ça marche donc beaucoup avec les dons", explique Ludovic.

C'est motivant pour moi, et ça aidera la recherche"

"Ce qui me surprend, c'est qu'il y a beaucoup de gens que je ne connais pas qui donnent et qui sont très généreux. On sent que ce sont des gens qui ont été touchés et qui se motivent pour la cause. J'encourage les gens à s'investir, et à donner _même 10 euros_. C'est motivant pour moi, et ça aidera la recherche."

Ludovic a donc créé une page Facebook, pour suivre ses aventures, et une cagnotte Leetchi pour les dons.

"Grand Braquet Contre Charcot" est le nom de sa page Facebook. © Radio France - Sixtine Lys

Un challenge sportif

En plus de la cause caritative, c'est aussi une course mythique pour Ludovic :