Saint-Sever : les fêtes de la Saint-Jean annulées

Il n'y aura pas de fêtes de la Saint-Jean cette année à Saint-Sever (Landes) : la mairie annonce ce jeudi l'annulation des fêtes, qui étaient prévues du 25 au 29 juin.

En raison de la crise sanitaire et des incertitudes qui pèsent encore sur tous les événements estivaux en France, la Municipalité a préféré annoncé dors et déjà l'annulation de la fête populaire. "C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons l'annulation de l'édition 2021 des Fêtes de la Saint-Jean" écrivent dans un communiqué le maire de Saint-Sever, Arnaud Tauzin, et Myriam Langlade, la présidente de l’Association des Fêtes.

Joint au téléphone par France Bleu Gascogne, Arnaud Tauzin indique qu'il n'était pas raisonnable de maintenir la Saint-Jean, rassemblant des milliers de personnes dans les rues et inaugurant traditionnellement les fêtes de l'été pour la jeunesse landaise. "Au regard de la situation sanitaire et des perspectives que nous avons, il nous paraissait impossible d'organiser un tel événement" regrette le maire.

Cependant, la municipalité assure réfléchir au maintien des spectacles aux arènes dans le strict respect des normes sanitaires "afin de maintenir les traditions landaises".