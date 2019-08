Saint-Sulpice-des-Landes : Le Festival des cons, inspiré du Dîner de cons

Si vous avez de l’autodérision et peu d’orgueil, ce festival est fait pour vous. Ce mercredi 14 août 2019 à Saint-Sulpice-des-Landes se déroule le Festival des cons, créé par trois amis et librement inspiré du film Le dîner de cons. Quelque 850 personnes sont attendues.

Saint-Sulpice-des-Landes, Vallons-de-L'Erdre, France

A Saint-Sulpice-des-Landes, en Loire-Atlantique, se tient ce mercredi 14 août 2019 le Festival des cons, créé par trois amis. A l'origine de l’événement, Nicolas voulait simplement remercier deux amis. "Pour les remercier, on s'est organisé une petite journée pêche. On a finalement décidé d'inviter d'autres copains, on était sept. Et puis on les a autorisé à inviter du monde. On est passé à quinze." Une tradition est née.

2 parrainages par personne

D'année en année, le phénomène prend de l'ampleur, jusqu'à devenir un véritable festival : "_Avec un petit clin d’œil au Dîner de cons_, on avait droit à deux parrainages par personne, donc d'inviter deux cons. C'est de là qu'est parti le festival."

Ça fait cinq ans que le concept existe, mais c'est la deuxième année sous le format festival. Si au départ il fallait être parrainé pour participer, c'est aujourd'hui ouvert à tous. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est un privilège pour les participants d'être le con d'un autre :

ECOUTEZ : Nicolas, l'un des fondateurs du festival des cons Copier

"L'idée c'est d'ouvrir à tout le monde, on est tous le con de quelqu'un d'autre !", sourit Nicolas.

Au programme : de la musique toute la soirée, de quoi se restaurer, et une pêche aux canards revisitée. Nicolas et ses amis espèrent accueillir 850 cons.

Infos pratiques

Date : mercredi 14 août 2019

: mercredi 14 août 2019 Horaires : de 19h à 3h du matin

: de 19h à 3h du matin Lieu : La zone de loisirs du Piné, à Saint-Sulpice-des-Landes (Loire-Atlantique)

: La zone de loisirs du Piné, à Saint-Sulpice-des-Landes (Loire-Atlantique) Prix : 14 euros à l'entrée (il y a encore des places, vous pouvez vous présenter spontanément)

: 14 euros à l'entrée (il y a encore des places, vous pouvez vous présenter spontanément) Possibilité de camper sur place