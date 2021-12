Dans les salles de spectacle, les salles des fêtes dans les restaurants et les bars, beaucoup d'organisateurs ont renoncé à organiser des soirées festives pour le réveillon du 31 décembre. Illustration dans la Marne et les Ardennes.

Saint-Sylvestre : les soirées de réveillon se font rares dans la Marne et les Ardennes

Organisateurs de réveillon et restaurateurs n'ont pas attendu les annonces du gouvernement pour décider de maintenir ou non leurs événements pour la soirée du 31 décembre. Depuis le mois de novembre, les annonces d'annulation se succèdent. Lorsque les douze coups de minuit marqueront le passage à l'année 2022, le parc des expositions et l'Arena de basket de Charleville-Mézières, le Capitole à Châlons-en-Champagne, seront déserts.

Plusieurs municipalités ont par ailleurs décidé de ne pas louer leurs salles pour le soir du 31 décembre.

Restau fermé

La prudence est de mise aussi chez les restaurateurs. Une annulation de dernière minute, c'est le risque de perdre les commandes déjà passées. "Avant on pouvait prendre le risque d'organiser une soirée qui ne marche pas à la hauteur des espérances. Aujourd'hui, on a pas le droit à l'erreur", glisse le gérant du restaurant « Aux 3 Balais » à Charleville-Mézières.

Rémy Merbaki s'attendait d'ailleurs à l'instauration d'un couvre-feu : "On voulait organiser une soirée du Nouvel-An et on attendait l'annonce". Rémy n'a été totalement rassuré que le 27 décembre : trop tard pour organiser quoi que ce soit.

Les spectacles cabaret échappent à l'annulation

En revanche, les salles de spectacle "le K" de Tinqueux et "75 Forest Avenue" de Charleville-Mézières maintiennent leurs festivités.

L'interdiction de danser menace moins ces soirées cabaret. "Elle a provoqué quelques annulations mais on a pu compenser en programmant d'autres artistes", détaille Sébastien Pinçon, le gérant du 75 Forest qui a intégré à son programme une troupe de cabaret, un show aérien et un spectacle transformiste pour remplacer les séquences musicales. Avec une jauge réduite à 270 spectateurs, la soirée affiche complet depuis mi-novembre.