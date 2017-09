Saint-Tropez offre une statue de bronze à Brigitte Bardot pour son anniversaire

Ce jeudi, pour les 83 ans de Brigitte Bardot, une statue de l'actrice a été érigée à Saint-Tropez, place Blanqui, juste en face de la célèbre gendarmerie. L'oeuvre, réalisée par le dessinateur italien Milo Manara, est inspirée de "La naissance de Vénus", le tableau de Sandro Botticelli.

Pour ses 83 ans, Brigitte Bardot a droit à une statue de son vivant, érigée place Blanqui à Saint-Tropez, juste en face de la célèbre gendarmerie. L'actrice n'était pas présente, mais près de 350 personnes, Tropéziens et touristes, sont venues assister à son inauguration ce jeudi soir. L'artiste, le dessinateur-scénariste de bandes dessinées érotiques Milo Manara, a pris comme modèle une photo du film "Et Dieu créa la femme", réalisé par Roger Vadim en 1956 et tourné à Saint-Tropez, sur laquelle l'actrice prend la pose, nue et assise, le visage sur les genoux. Mais il s'est ensuite inspiré du tableau du peintre italien de la Renaissance Sandro Botticelli, "La naissance de Vénus", figurant la naissance de la déesse romaine de l'amour dans un coquillage.

Brigitte Bardot, telle que le public l'a découvert dans le film "Et Dieu créa la femme" de Roger Vadim. © Radio France - Damien Triomphe

C'est le commissaire-priseur Alexandre Millon, de la maison de vente qui porte son nom, qui en est le financeur et l'initiateur. Travaillant à la fois avec la Fondation Brigitte Bardot et avec l'artiste italien Milo Manara, c'est lui qui a permis au projet d'être concrétisé, soutenu par la municipalité de Saint-Tropez et par le mari de l'actrice, Bernard d'Ormale. "J'en suis très fier " explique Alexandre Millon. "Elle n'a jamais autorisé un artiste, à part Aslan, à traiter son image. Jamais ". Aslan, le dessinateur et sculpteur du buste de Marianne à l'effigie de Brigitte Bardot, réalisé à la fin des années 60.

Brigitte Bardot, restée à La Madrague, n'était pas présente à l'inauguration ce jeudi soir. Son mari, Bernard d'Ormale, l'a représenté.