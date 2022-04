Saint-Vaast-la-Hougue : Pâques au beau fixe pour les touristes, les restaurateurs inquiets pour la suite

Christine, Andrée et Pascal trinquent, en ce lundi de Pâques, dans leur camping-car, stationné à Saint-Vaast-la-Hougue. Ils réfléchissent à la suite de leur journée : "Je pense qu'après, on va faire une petite marche le long du port, avec notre petit chien", détaille Pascal. Floris, qui vient de la région nantaise, est venue revoir sa région natale : "Sur la route de Cherbourg, je me suis dit :"Ah, Saint-Vaast-la-Hougue, allons voir ce qui se passe là-bas !" Une bonne occasion de profiter du soleil normand, quand il est là ! Mon frère s'est installé dans le département il y a peu, c'était l'occasion de faire du tourisme dans une région connue !"

Les restaurateurs complets mais inquiets

Des touristes, qui, comme Marine, Cyril, et leur petit Gabin (3 ans) venus d'Alsace, ont pu déjeuner dans l'un des restaurants de la commune. Problème : de nombreux établissements ont dû réduire le nombre de clients accueillis, à cause du manque de personnel.

Patrice Guibert, chef cuisinier du restaurant La Bisquine, à Saint-Vaast-la-Houge. © Radio France - Pierre Pillet

La Bisquine a écoulé tous ses menus de Pâques. Sophie Guibert, la patronne, est contente. Une satisfaction en demi-teinte : "En temps normal, on est à 40 couverts. Mais en ce moment, c'est 25. On aurait pu faire beaucoup plus, avec assez de personnel", déclare la gérante. Son mari, le chef de cuisine, n'a ni sous-chef, ni commis. "Il est seul. Donc, on limite le nombre de couverts, pour que le service ne soit pas chaotique, et les clients, mécontents."

L'espoir de recruter avant l'été

À la Criée du Tomahawk, un peu plus loin, Maryvonne a dû elle aussi mettre des limites, là aussi à cause du manque de bras : "On était habitués à faire de grandes tables, mais on ne peut plus : là, on a une demande pour 16 couverts, c'est impossible ! En cuisine, ils ne sont pas assez nombreux, il manque une personne. Je ne veux pas décourager mes cuisiniers, je les préserve !"

Et à quelques pas, au Cabestan, la patronne explique à France Bleu Cotentin que sa maman, âgée de 84 ans, vient aider à la plonge. Les professionnels attribuent ce manque de bras à la pandémie. Leurs ex-salariés ont découvert la vie sans contraintes professionnelles le soir et le week-end. Les restaurateurs, eux, espèrent résoudre leur problème de personnel avant cet été.