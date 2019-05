Saint-Vaast-la-Hougue prête pour son défi des ports de pêche

Saint-Vaast-la-Hougue, France

C’est la deuxième fois que Saint-Vaast-la-Hougue organise cet événement national qui rassemble tous les acteurs de la mer avec des frégates et des animations à terre entre le 5 et le 11 mai.

L’opération de désenvasement en cours dans le port de Saint-Vaast ne perturbera pas la manifestation promet sur France Bleu le maire de la commune Jean Lepetit :

« Ces travaux vont s’interrompre pendant le défi et reprendront à l’automne. Il y avait des sédiments en quantité importante. »

Et au moment de lancer la saison estivale, Saint-Vaast-la-Hougue calme le jeu avec ses voisins de Quettehou, point de passage obligé pour rejoindre Saint-Vaast. Le maire Jean Lepetit s’était mobilisé contre des travaux entamés à Quettehou.

« C’est vrai que ces travaux sur Quettehou ont posé des difficultés. Il a fallu faire remonter cette inquiétude. Ça a été fait un peu dans la difficulté, je le regrette, mais aujourd’hui, la situation est apaisée et la saison peu démarrer dans de bonnes conditions »

L’Hermione, la frégate du marquis de la Fayette fera également un beau cadeau à Saint-Vaast-la-Hougue. Au retour de son voyage normand qui débute ce samedi à Cherbourg, le bateau mouillera mi-juin au niveau des Tours Vauban. Un clin d’œil au chantier naval Bernard de Saint-Vaast-la-Hougue qui a participé à la construction de la réplique de la frégate du XVIIIe siècle.

