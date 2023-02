Saint-Valentin : le top 10 des chansons les plus écoutées, selon Deezer

Les utilisateurs de la plateforme française Deezer du monde entier semblent être d'humeur romantique à l’approche de la Saint-Valentin. vec sur les deux dernières années, une augmentation des écoutes de 480 % des playlists Deezer comportant les mots "sexe", "amour", "valentin" et autres mots-clés romantiques au cours des cinq jours précédant le 14 février. Cette frénésie dure jusqu'au 20 février, date à laquelle streams (écoutes) reviennent à leur moyenne précédente.

ⓘ Publicité

Les 35-49 ans les plus représentés

En 2021 et 2022, c'est "Perfect" d'Ed Sheeran qui est devenu est le titre le plus écouté le 14 février. L'Anglais est talonné dans le top 10 des écoutes du 14 février par des artistes comme Adele ou Bruno Mars, mais aussi d'autres moins récents, comme Whitney Houston ou Stevie Wonder. Et ce ne sont pas forcément les plus jeunes qui les écoutent le plus ; près de 40% des lectures de chansons d'amour sont générées par la tranche d'âge des 35-49 ans.

Le jour de la Saint-Valentin, les écoutes augmentent de 560% tout au long de la journée, avec un pic à 20 heures. Deezer publie également un Top 10 titres qui ne célèbrent pas l’amour. Là, c'est l'Américaine Beyoncé qui se détache en haut de classement, avec son titre "Single Ladies".

Le service de streaming a également établi un top des grandes villes de France les plus romantiques suite à l’analyse des écoutes sur une cinquantaine de playlists sur le thème musical de l’amour. Paris, Lyon, Marseille, Nantes, Toulouse et Nice sont les villes les plus représentées.

Le top 10 "Love"

Ed Sheeran - Perfect

John Legend - All of me

Adele - Someone like you

Bruno Mars - Just the way you are

Aerosmith - I Don´t Want To Miss A Thing

Whitney Houston - I Will Always Love You

Stevie Wonder - I just called to say I love you

Leona Lewis - Bleeding Love

Sam Smith - Stay with me

Le top "anti-Saint-Valentin"

Beyoncé - Single Ladies (Put a ring on it)

Fleetwood Mac - Go your own way

Cindy Lauper - Girls just wanna have fun

Destiny's Child - Independent Women, Pt. 1

Robyn - Dancing on my own

Taylor Swift - 22

Jason Derulo - Ridin’ Solo

Lizzo - Good as hell

Ariana Grande - Thank u, next