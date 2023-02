Saint-Valentin sur la Côte d'Azur : 10 idées pour en mettre plein la vue à votre amoureux(se)

Antibes - Une journée où les enfants, ados et adultes fêtent l'amour

Tout le monde est mobilisé pour célébrer l'amour à Antibes. De nombreuses animations sont proposées. A commencer par le musée Peynet, gratuit le 14 février de 10 à 17h. Des ateliers gratuits pour les enfants sont aussi proposés, l'après-midi il y a aussi une distribution de roses dans le Vieil Antibes par le Théâtre de la Marguerite et en fin de journée le circuit découverte "les Casemates célèbrent l’Amour", boulevard d’Aguillon. Animation musicale, loterie et photobooth sont aussi de la partie. Ainsi que l'opération "Mon commerçant mon Valentin".

Auron - Winter Blind-Test des amoureux

En chantant.... Au sommet de Buttières, de 14 à 16h, on vous propose de jouer au Winter Blind-Test des amoureux. De nombreux lots sont à gagner. Et à 18h30, un concert de gospel est donné.

Beaulieu-sur-Mer - Des écrans sentiments

L'opération est relancée. On peut déclarer sa flamme, envoyer un petit message très court... et le voir s**'afficher sur les écrans d'affichages municipaux** (il y en a quatre à Beaulieu). N'hésitez pas à passer une tête dans la commune pour vérifier si chéri a pensé à vous.

Cannes - La pièce de théâtre Amok, champagne et rose Saint-Valentin au Théâtre Alexandre III

Amok est une nouvelle de Stefan Zweig pour qui Didier Dupuis a eu un vrai coup de coeur. Il a mis en scène et joue dans cette pièce. Qu'il a adapté de la nouvelle en version 2 comédiens (Didier Dupuis et Ludivine Colle) qui jouent cinq personnes.

Isola 2000 - Un speed-dating dans la télécabine

Vous rêvez de rencontrer l’amour ? Et si on vous disait, que c’est possible, sur les pistes d’Isola 2000 ?

L’office de tourisme vous invite à trouver l’amour pendant un speed dating dans la télécabine de Pelevos de 11h30 à 14h.

Dix minutes en tête à tête, pour découvrir une nouvelle personne qui pourrait devenir l’homme ou la femme de votre vie. Trouver l'amour au ski, c’est tellement plus stylé que sur les sites de rencontres.

Inscriptions à l’office du tourisme ou 04-93-23-15-15.

La Colle-sur-Loup - Aller voir la Colle-sur-Love

Le street-artist Niçois Faben présente 12 créations originales sur des façades des portes et des bouts de murs de la rue Clemenceau. Il met en scène « Mister Lover » son personnage fétiche. Un vrai parcours artistique à ciel ouvert.

Nice - Saint-Valentin Only You au Casino Barrière

Amoureuses, Amoureux, et si vous misiez sur une soirée exceptionnelle avec Only You afin de célébrer comme il se doit la Saint-Valentin ? Un subtil cocktail de tableaux aux couleurs de l’Amour vous est proposé par des artistes talentueux qui vous feront vivre une superbe soirée emplie d’émotions, de sensualité, de glamour, de passion.

Nice - De l'humour à la Nouvelle Comédie

Doit-on tout se dire lorsque l’on est en couple ? Chéri on se dit tout, c'est Florence et Damien. Florence décide qu’il est temps ne plus rien se cacher pour faire durer son couple. Alors, le temps d’un week-end, ils vont jouer la transparence totale et tout se dire… leur contrainte, ne jamais se fâcher ! La famille, les amis, le quotidien, tout y passe ! Florence et Damien arriveront ils à relever le défi ?

Nice - Une soirée Tango Argentin que vous n'oublierez pas à l'Espace Garibaldi

Tango Amor, c'est un concert théâtralisé de Tango Argentin. Une histoire d'amour comme un petit conte de fée. Embarquez pour l'Argentine**,** le temps d'une soirée que vous n'oublierez pas.

Villeneuve-Loubet - Une comédie satirique à la salle Joseph Donon

Parle-moi d'amour : Un couple rentre d’une soirée cocktail professionnelle. Un feu rouge grillé, quelques mots trop virulents et les voila enfermés dans une cellule pour un bon moment. Pendant plus d’une heure ils se disent tout sans détours. Voilà deux époux qui semblent se parler pour la première fois.

