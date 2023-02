Saint-Valentin : Une visite guidée pour découvrir les histoires coquines du Moyen-Âge à Dijon

Vous risquez de voir Dijon sous un tout nouvel angle ! Le guide touristique Dijon Archéo Tour propose une visite de la ville sous le prisme de ses anecdotes débridées à l'époque du Moyen-Âge. "Amour, gloire et bordelage", volume 2, propose des histoires sur la sexualité au sens large du terme. Le tout grâce au guide Clément Lassus-Minvielle qui partage son savoir avec tendresse et humour. Un tour de la ville historique et ludique qui se conclut à chaque fois dans la bonne humeur par un apéritif "Saint-Valentin", fête des amoureux oblige.

Des anecdotes croustillantes

Le parcours passe notamment par la rue de Vauban, en face de la mairie, jusqu'à la petite place Saint-Fiacre. À cet endroit, il y avait un hôpital un peu particulier. "Saint-Fiacre est capable de soigner… les hémorroïdes, annonce Clément Lassus-Minvielle. Les Dijonnais qui allaient se faire soigner cela, ils se cachaient. Aujourd'hui, on ne soigne plus les hémorroïdes, c'est une agence immobilière et un restaurant à son emplacement. Autant dire que ça a pas mal changé depuis, l'ambiance également !"

Clément Lassus-Minvielle, guide touristique, raconte les histoires décalées de la ville avec passion. © Radio France - Dimitri Morgado

Plus loin dans la visite, au niveau de la galerie du Miroir, rue de la Liberté, on apprend aussi qu'il y avait une brasserie. Elle a accueilli un écrivain du monde de la pornographie, l'Américain Henry Miller. "Tous ses écrits étaient proscrits, mais pas ici. On peut dire que Dijon est une terre d'inspiration de la pornographie, raconte le guide. Même si, quand il est arrivé, il n'était pas très chaud. Il a posé le pied à terre, et il s'est rendu compte qu'il avait du brouillard absolument partout. Il s'est rendu compte aussi que les femmes dijonnaises étaient, selon lui, à la fois pas très attrayantes et aussi froides que le brouillard dijonnais. Il n'était pas très sympa avec nous !" Finalement l'auteur américain a revu sa copie, puisqu'il est resté dans la ville et est même devenu professeur au lycée Carnot.

Les secrets des balcons dijonnais

Entre les nombreuses anecdotes, Clément Lassus-Minvielle nous invite souvent à lever les yeux. Ce qui permet de découvrir des détails insoupçonnés des bâtiments dijonnais. Les balcons de la rue de la Liberté en sont un bel exemple. "Ceux-ci parfois cachent des motifs intéressants, à savoir des motifs phalliques qui sont surexploités, explique-t-il. En fait, entre le XVIIIᵉ et le XIXᵉ siècle, sur les balcons en fer forgé, c'était une manière de montrer la force du propriétaire." Beaucoup de formes de ce type, mais aussi énormément de cœurs se dissimulent dans les rembardes, c'est un peu plus romantique avouons-le.

Les formes sur le fer forgé devant certaines fenêtres de la rue de la Liberté à Dijon laissent peu de doutes. © Radio France - Dimitri Morgado

Informations pratiques

Pour s'inscrire, il faut faire vite, les places sont limitées. La visite dure environ 45 minutes, puis un apéritif est proposé aux participants dans un lieu privatif, le tout pour un tarif de 20 euros par personne. Pour réserver, cela se passe sur le site internet de l'événement .