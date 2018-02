Ce mercredi soir, c'est la Saint-Valentin mais c'est aussi l'une des plus belles affiches de l'année en Ligue des Champions : le Real de Madrid reçoit le PSG en huitième de finale. Comment faire quand on est à la fois amoureux de sa moitié et du ballon rond ? Les Dijonnais(es) ont leur petite idée.

Dijon, France

C'est un match très attendu par les passionnés de football. Les stars du Paris-Saint-Germain se déplacent ce mercredi soir au stade Santiago-Bernabéu pour affronter d'autres stars : celles du Real de Madrid, en huitième de finale aller de la Ligue des champions. Mais le match tombe mal : c'est le même soir que la Saint-Valentin. Le hasard du calendrier engendre donc un choix cornélien pour les fans de foot. Alors comment vont faire les Dijonnais ?

"De toute façon, c'est elle qui choisit le programme"

Déjà, il y a ceux qui ne s'intéressent pas du tout au ballon rond. Ainsi, la question ne se pose même pas : "On mangera tous les deux et elle aura une petite boîte de chocolat, explique ce quinquagénaire. Pas de foot pour moi ! De toute façon, c'est elle qui choisit le programme."

"Nos épouses c'est plus important que le foot !"

Dans les couples qui ne portent pas la Saint-Valentin dans leur cœur, cela arrange les affaires de certains. Exemple avec ce couple de touristes belges :

-Elle : "La Saint-Valentin, ça ne nous dit rien. On est amoureux toute l'année ! C'est ridicule, c'est du commerce."

-Lui : "Et bien moi, je pourrai regarder le match sur Internet. Elle, elle regardera ce qu'elle veut à la télé. Comme ça tout le monde est content !"

"La Ligue des champions, c'est sacré !"

Autre cas de figure : quand l'un des deux est coincé au travail pour la soirée, l'autre est libre d'inviter les copains à la maison. Et Robin, 20 ans, a sauté sur l'occasion : "Du coup, j'aurai le droit de regarder le match, c'est la belle vie hein ? La Saint-Valentin, on la fera ce week-end !"

Il reste également tous les inconditionnels du PSG. Pour eux ? "La Ligue des champions, c'est sacré !" Et tant pis pour le tête-à-tête en amoureux. La preuve avec Valentin : "j'ai pas le choix, le foot c'est trop important !"

"La copine, on peut l'avoir tout le temps. Pas le match !"

Quitte à décevoir sa moitié : "Bha... il fait ce qu'il veut. Mais c'est pas cool ! Je vais devoir regarder le match avec lui à la maison, déplore Léa, 18 ans. On va voir s'il va faire à manger, quand même ! Et non, je ne lui fais pas de cadeau. J'accepte de regarder le match avec lui, c'est déjà assez !"

"Un repas avec le téléphone... au moins pour regarder le score"

Il existe tout de même une solution pour réconcilier tout le monde. Certaines brasseries de Dijon ont tout prévu : une belle table, des bougies et des fleurs, avec... un écran géant situé juste derrière. Un match de foot en plein dîner de la Saint-Valentin ? Hors de question pour Karima, restauratrice dijonnaise : "On ne diffusera pas le match. Pour que les demoiselles passent une bonne soirée, c'est par solidarité !"

"D'habitude, on diffuse les matches. Mais là, si les messieurs veulent le regarder, il faudra rester à la maison." Copier

"Je tiens à ce que les personnes passent une excellente soirée en compagnie de l'un et de l'autre et non en compagnie de la télé."

Aucun écran géant pour ce mercredi soir ? Pas de problème, certains ont trouvé la bonne combine, comme Julian : "On va aller au restaurant pour un petit repas tranquille. Mais avec le téléphone pour regarder le match à côté. Le score au moins ! On va faire ça en tout discrétion..."