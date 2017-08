Saint-Valery-sur-Somme : bientôt une nouvelle gestion pour la Fête de la mer

La Fête de la mer de Saint-Valery-sur-Somme (Somme), qui se déroule les 5 et août 6 août 2017, est organisée par un particulier depuis 22 ans. Aujourd'hui, Patrick Vue souhaite déléguer la gestion de cet événement, notamment sur le plan financier.

C'est une tradition dans le commune de Saint-Valery-sur-Somme (Somme) : la Fête de la mer. Depuis 22 ans, elle se déroule au mois d'août pour célébrer la mémoire des marins pêcheurs de ce village. Les 5 et 6 août 2017, la tradition est respectée avec la décoration du quartier de Courtgain, celui des marins pêcheurs, grâce à deux kilomètres de filets accrochés sur les maisons, la messe le dimanche matin, la procession et le dépôt de gerbe en mer... Toutes ces animations sont organisées depuis 1995 par un particulier : Patrick Vue. La mairie, elle, se charge des animations musicales. Aujourd'hui, Patrick Vue aimerait recevoir du soutien, notamment financier, pour l'organisation de l'événement. Mairie et association se disent partants.

Entre 30 et 35 000 euros dépensés depuis le début de l'aventure

Il n'a pas une minute à lui pendant tout ce weekend : Patrick Vue peut à peine souffler entre l'accrochage des filets et la préparation de la messe. "Il faut tout gérer en même temps : le bateau, la messe, tout ce qui suit...", explique ce fils et petit-fils de marins pêcheurs. Le retraité le reconnaît : organiser la Fête de la mer, ce n'est pas simple. "Il y a des moments où je trouve que c'est fatiguant et stressant. Et puis, quand je vois les coups de mains qu'on me donne, la tension baisse et c'est reparti pour un tour mais c'est vrai que c'est très dur." Patrick Vue est pour la 22e édition consécutive un travailleur infatigable de l'ombre. "Souvent, les personnes pensent que c'est géré par une grosse association, qu'il y a 200 personnes derrière mais non, tout est organisé par moi même."

Patrick Vue, organisateur de la Fête de la mer de Saint-Valery-sur-Somme, avoue que c'est un travail considérable. Copier

Cette gestion, Patrick Vue a de plus en plus de mal à l'assumer. Principale difficulté : les finances. Il dépense en moyenne 1 000 euros par an pour organiser la Fête de la mer, entre l'achat des glaïeuls et des fleurs pour confectionner les gerbes jetées à la mer. Si l'on considère les achats de filets et de costumes qu'il a dû faire depuis 1995, il a investi entre 30 et 35 000 euros depuis le début de l'aventure, selon ses estimations. Aujourd'hui, il aimerait donc un coup de pouce financier et pourquoi pas un peu d'aide pour confectionner les coussins de fleurs. Progressivement, il entend déléguer un peu pour pouvoir arrêter sans crainte le jour où il ne se sentira plus suffisamment en forme pour organiser l'événement.

Au total, deux kilomètres de filets sont accrochés sur les maisons du quartier de Courtgain pour la Fête de la mer. © Radio France - Clémentine Vergnaud

La toute nouvelle association de la commune, Les Amis de Courtgain de Saint-Wary, qui veut promouvoir la mémoire vivante des marins pêcheurs de la commune, répond déjà présent. "Nous avons aussi notre rôle à jouer dans la Fête de la mer puisque c'est la fête des marins pêcheurs", explique Colette Cronier Quesnel, sa présidente. "Il y a cette sortie en mer à la mémoire de ceux qui sont morts en mer donc nous serons en relation très étroite avec la Fête de la mer." De son côté, la mairie assure qu'elle est disposée à donner un coup de pouce. Reste à trouver les modalités de collaboration pour l'édition 2018.