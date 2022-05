Saint-Vaury : une dizaine de retraitées Creusoises ont pu (re)passer leur certificat d'études

Le but : que les participants puissent s'essayer aux épreuves du certificat d'études tout en passant un bon moment.

"Je n'ai fait aucune faute à la dictée, donc j'étais contente. Pour la rédaction, j'ai fait mon petit speech. Et je n'ai fait qu'une faute en calcul mental. J'ai fait des progrès !" se réjouit Nathalie, une des dix retraitées Creusoises qui se sont frottées, samedi 14 mai, aux épreuves du certificat d'études de 1922 du canton de Saint-Vaury. Elle qui n'a jamais pu passer son certificat d'études, elle est ravie.

Dictée mathématique, couture ou encore récitation de poésie.

C'est l'association Arinopa qui est à l'origine de cette activités. Une dizaine de personnes se sont donc retrouvées dans la bibliothèque du collège Louis Durand de Saint-Vaury pour faire ces exercices. Au programme : dictée mathématique, couture ou encore récitation de poésie. Certaines ont même décidé d'écrire à la plume comme avant. " Ça permet de s'apercevoir qu'on oublie vite les choses. Ça valait le coût", rit Marie Christine, penchée sur son cahier d'exercice.

Simone, l'organisatrice et présidente de l'association, se penche en passant sur les cahiers de ces élèves un peu particuliers. Son but : que les participants puissent s'essayer au certificat d'études tout en passant un bon moment. "C'est une façon de se retrouver et de réfléchir, finalement, de faire jouer un peu notre mémoire. Ça regroupe des personnes attachées au passé, pas forcément leur passé, mais aussi le passé de leurs parents ou grands parents", explique-t-elle.

Mais pas d'esprit de compétition ni de jugement dans la salle. Les points n'ont pas été comptabilisés et, à la fin de l'après-midi, toutes les participantes sont reparties avec un faux diplôme attestant de leur réussite.