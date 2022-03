Saint-Vincent 2022 : tout est prêt à J-3

Après deux faux départs en 2021, puis en janvier 2022, cette fois, c'est bon. Vous allez pouvoir lancer cette édition. Le temps commençait à être long, on imagine dans les têtes ?

Eh bien oui janvier 2021, janvier 2022 et maintenant 19 et 20 mars 2022. On est remontés comme des pendules, à fond. On a préparé trois Saint-Vincent, en fait.

L'édition a évolué depuis l'an dernier ?

On est toujours obligé de s'adapter et de se réinventer pour des raisons sanitaires évidentes. Il y avait un dîner qui était prévu le soir avec près de 1000 personnes. Ce dîner a été annulé définitivement et nous avons décidé de mettre en place des animations dans la rue, plus conséquentes qu'à l'habitude. Les artistes de rue, des fanfares, il y a des artisans, il y a vraiment plein plein de monde pour vous accueillir tout ce weekend.

Cette édition va se dérouler sous de meilleurs auspices sanitaires. Mais tout de même, on parle d'un rebond épidémique ces dernières heures. Vous en tenez compte pour cette édition ?

Dans tous les cas, le port du masque reste conseillé et bien évidemment, effectivement, à chacun de s'occuper de soi-même et de son prochain. On n'en voudra à personne de garder le masque. Après, effectivement, il n'y a aucune obligation légale, juste un conseil. Après, nous sommes en Vigipirate. Il y aura donc des points d'inspection et de fouilles, comme l'entrée de chaque stade, il faudra bien évidemment passer par ces points d'inspection pour pénétrer dans ce qu'on appelle la fan zone de fan zone qui est très large puisqu'elle intègre Blagny, Puligny et Corpeau.

Alors le principe de la Saint-Vincent on le rappelle, c'est une appellation à l'honneur. L'appellation Puligny-Montrachet, en l'occurrence, c'est la possibilité de goûter plusieurs vins rouges blancs. On achète un kit et on peut déguster C'est bien ça ?

On met effectivement en avant les appellations, mais aussi les appellations Bourgogne Côte d'Or. C'est une une appellation qui a été officialisée en 2017 et qui se veut être des Bourgogne produits dans une région bien délimitée des 40 villages de la côte en Côte-d'Or. Il y aura également deux Bourgogne Côte d'Or, blanc et rouge qui seront servis et qui ont été vinifiés, et même récoltés par les domaines quasi exclusivement sur sur Corpeau.

Combien ça coûte ces kits ?

Le kit, c'est 20 euros, c'est 20 euros et on peut déguster six cuvées : les Bourgogne Côte d'Or, Blanc et rouge en 2018, les Puligny-Montrachet Village 17 et 18, un Puligny-Montrachet 1er cru 18 classés, donc vraiment du haut de gamme. Et puis ensuite, il y a un sixième ticket qui est la cuvée mystère et qui en fait, proposera en fonction de là où le visiteur se trouve, soit un Puligny-Montrachet 1er cru Terroir de Blagny 2018, soit un Puligny-Montrachet 1er cru 2017, soit un Puligny-Montrachet 1er cru Folatières 2018.

Il y a aussi cette fameuse tombola à 100.000 tickets. Des tickets à 2 euros qui nous permettent éventuellement de déguster une bouteille de grands crus ?

Oui, effectivement, les domaines qui nous avaient fort aimablement donné des grands crus pour le dîner de gala annulé. On s'en est servi pour faire cette tombola qui est donc désormais ouverte à tous pour le prix de deux euros. Et il y a effectivement 100 lots, donc des grands crus exclusivement de la colline amouraché et un lot de vins jéroboam depuis dimanche, les premiers crus Fossati en 2018, le seul qui a été. En cuvée Saint-Vincent, qui sera donc offert assez de tombola pour la modique somme de 2 euros le ticket.