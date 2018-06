Saint-Vincent-de-Barrès, France

Pendant trois quarts de siècle, seul le monument aux morts de Saint-Vincent-de-Barrès évoquait, brièvement, la destinée tragique de huit soldats de la Royal Air Force pendant la Seconde Guerre mondiale. Désormais, une plaque installée à l'entrée du cimetière de la commune, commémore le sacrifice de ces très jeunes soldats, tombés sur le sol français en juin 1944.

Une plaque avec les huit noms des soldats, dont les corps reposent, eux, au cimetière militaire de Marseille. © Radio France - Elodie Vergelati

C'était important d'inscrire les noms de ces huit soldats, le maire de Saint-Vincent-de-Barrès

La plaque a été dévoilée ce samedi lors d'une cérémonie en présence, notamment, du député ardéchois Hervé Saulignac, et bien sûr du maire de Saint-Vincent-de-Barrès, Paul Savatier. "C'était important d'inscrire les noms de ces huit soldats, comme pour les connaître personnellement. Ils font partie de l'histoire de notre commune", explique l'édile. Des soldats très jeunes, âgés de 19 à 29 ans, six Canadiens, un Écossais et un Anglais.

Une cérémonie présidée par le maire de Saint-Vincent-de-Barrès a rendu hommage ce samedi au sacrifice des huit soldats. © Radio France - Elodie Vergelati

Le bombardier Halifax devait ravitailler la résistance

Partis d'Algérie le 24 juin 1944, le bombardier Halifax survole l'Ardèche, il doit parachuter des munitions pour ravitailler la résistance. Mais dans la nuit du 24 au 25 juin, l'avion se crashe. Aujourd'hui encore, on n'arrive pas à savoir exactement ce qui s'est passé. "L'avion a tourné pendant au moins une heure et demi, ce qui a dû éveiller les soupçons de l'armée allemande qui était postée à Ancône, elle a probablement abattu le bombardier", détaille Brian Millar, membre de l'association rhodanienne pour le souvenir aérien.

Les corps des huit soldats reposent au cimetière militaire de Marseille.