Saint-Vincent-de-Tyrosse : pas de fêtes populaires, peut-être des animations, sûrement une corrida

La ville de Saint-Vincent-de-Tyrosse a rendez-vous en préfecture ce mardi pour évoquer ses fêtes 2021. Ce qui est certains, c'est qu'il n'y aura pas de fêtes populaires. Mais une corrida est annoncée et la ville voudrait tout de même proposer des animations.

C'est le retour annoncé des toros dans les arènes de Saint-Vincent de Tyrosse. Les arènes et leur prestataire, Audaz Production, ont annoncé la tenue d'une corrida aux arènes Marcel-Dangou cet été. Au programme : des toros de l’élevage français de Pagès-Mailhan le dimanche 18 juillet. Les toreros qui affronteront ce bétail n'ont pas encore été officialisés. La tenue de cette corrida dépendra des mesures sanitaires imposées par les services de l'Etat.

Pas de fêtes populaires

Pour évoquer les protocoles, la jauge autorisée, etc, le maire de Saint-Vincent de Tyrosse est reçu en préfecture ce mardi. Ce qui est sûr, nous a confirmé Régis Gelez, c'est qu'il n'y aura pas de fêtes populaires du 15 au 18 juillet. Mais la mairie souhaiterait tout de même utiliser les arènes pour des animations, dans le cadre des jauges autorisées.

Dans l'attente des annonces sur la programmation possible, les amoureux des traditions taurines peuvent aussi cocher une autre date de l'été qui animera les arènes tyrossaises. Le Cercle taurins Tyrossais fêtera ses 50 ans le 28 août prochain aux arènes avec une course landaise le matin et une novillada sans picador l'après midi.