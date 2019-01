Saint-Vincent tournante 2019 : commencer accéder, circuler et vous garer à Vézelay

La Saint-Vincent tournante de Bourgogne se déroule les 26 et 27 janvier à Vézelay (Yonne). Outre le folklore, les défilés et les milliers de visiteurs, se rendre sur les lieux ne relève pas du hasard. Préparez bien votre venue puisque les lieux seront interdits à la circulation pendant trois jours.

Vézelay accueille la Saint-Vincent tournante les 27, 28 et 29 janvier

Vézelay, France

C'est un événement que vous aurez la chance de suivre sur France Bleu Auxerre et francebleu.fr. La Saint-Vincent tournante de Bourgogne va investir Vézelay les 26 et 27 janvier. Des milliers de visiteurs sont attendus et donc la circulation sera fortement perturbés. Découvrez ci-dessous tout ce qu'il faut savoir pour se rendre à Vézelay mais aussi pour se garer et circuler.

Venir en voiture à Vézelay

Pour vous rendre à Vézelay, vous pouvez venir depuis Clamecy et prendre simplement la direction de Vézelay via la D951. Depuis l'autoroute A6, les sorties 20, 21 et 22, vous permettent d'accéder à Vézelay.

Deux gros parkings, des navettes et des routes interdites

Deux importants parkings seront mis à disposition des visiteurs à l'extérieur de Vézelay, à vingt minutes de marche environ de la ville. Vous pourrez garer votre véhicule gratuitement pour la journée et rejoindre l’entrée de la manifestation à pied. Tout d'abord au nord, le parking après Asquins, sur la D951 en venant d'Auxerre et Sermizelles. Un autre parking à l'Ouest, en venant de Clamecy, sera aussi proposé.

Des navettes payantes au départ des parkings seront proposées également pour rejoindre Vézelay. Elles circuleront en permanence de 6h à 17h. Ces navettes seront au prix de 3 euros l’aller-retour pour une personne seule, 5 euros pour un couple, et gratuites pour les enfants de moins de 10 ans. Elles fonctionneront également pour la sortie des restaurants le soir.

Attention, de nombreux axes seront fermés à la circulation aux abords de Vézelay, vers les parkings gratuits et sur la D957 après Saint-Père, en direction de Vézelay.

Des places de parking sont réservées pour les visiteurs à mobilité réduite au plus près de l’entrée de la manifestation. Une carte de stationnement pour personne en situation de handicap doit être présentée pour y stationner.

Un parking gratuit sera dédié aux camping-cars, sans équipement. Pour stationner sur un emplacement aménagé avec eau et électricité mais pas de vidange, le camping d’Asquins sera ouvert.

Les cars et bus de plus de neuf places sont invités à contacter les organisateurs pour connaître les modalités de parking en précisant le jour de visite, les horaires sur place et le nombre de personnes.

→ Télécharger le plan d'accès

Stationnement et circulations interdits

À partir du mardi 22 janvier, du fait de l’installation de barnums, il ne sera plus possible de stationner sur une partie de la Place Borot ni sur une partie du Cours Guiller (entre la Place du Champ de Foire et la Porte Neuve).

Toutes les voitures devront avoir disparu des espaces publics du bourg à partir du vendredi 25 janvier à 12h. Le stationnement restera totalement interdit des rues du bourg (y compris route de l’Étang et Cours Guiller) jusqu’au lundi 28 à 12h. La circulation sera totalement interdite le samedi et le dimanche. Une tolérance permettra de circuler le vendredi après-midi et le lundi matin. Des déviations seront mises en place.

→ En savoir plus

Où trouver les caveaux de dégustation, les zones de restauration, les toilettes, points de secours et boutiques ?

Sur le site officiel de la Saint-Vincent tournante, vous trouverez un plan très détaillé des points de vente et de dégustation, une liste de 14 restaurants ainsi que des quatre zones de restauration "Resto' Terrasse", "Resto' École", "Resto' Borrot" et "Resto' Parvis".

Non loin de la basilique et dans les rues, vous trouverez également des boutiques où trouver des kits de dégustation et souvenirs.

→ Télécharger le plan