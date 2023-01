Saint-Vincent Tournante 2023 : Le petit village de Couchey s'apprête à devenir grand

France Bleu Bourgogne : Denis Fournier, ça y est, tout est prêt à 48h du coup d'envoi ?

On finit les derniers préparatifs. Ce matin, on reçoit les toilettes, les poubelles également. Il reste des barrières à poser pour sécuriser, des panneaux de signalisation pour les déviations et les caveaux à préparer.

Pour ceux qui viennent d'arriver en Côte d'Or ou ceux qui n'ont jamais eu l'occasion d'aller à la Saint-Vincent tournante. Est ce que vous pouvez nous résumer en quelques mots ce que c'est cette fête ?

La Saint-Vincent, donc, c'est le rendez vous en Bourgogne de la grande fête viticole bourguignonne, où une appellation est mise en avant dans un village et donc, là c'est Marsannay. Nous sommes en appellation Marsannay et l'on pourra découvrir les trois couleurs blanc, rosé, rouge de l'appellation.

40 000 personnes attendues sur la commune de Couchey, pour un peu plus de 1100 habitants. Il y aura de la place pour tout le monde ?

Les rues ne sont pas grandes, c'est vrai, mais on va tout faire pour accueillir au mieux ces nombreux visiteurs.

Et en terme de vin, c'est pareil, il y aura de quoi satisfaire tout le monde ?

Oui, on a prévu plus de 12 000 bouteilles, donc ça devrait le faire.

Comment ça se passe pour la dégustation ?

Il y a un kit au prix de 20 €, qui comprend un porte-verre, un livret avec les explications, et huit tickets de dégustation.

Au-delà du côté festif, quel est l'intérêt pour les vignerons de participer à cette Saint-Vincent tournante? Il y a déjà des retombées économiques ?

Ca met en lumière une appellation. Et nous, c'est surtout le village de Couchey qui n'est pas ou peu connu. C'est pour cela qu'on met en avant le village et tout le monde saura qu'à Couchey, on produit du Marsannay.

Ces 40 000 personnes viennent d'où, en général, ce sont des Bourguignons, ça vient de toute la France, ça vient carrément de toute l'Europe ?

Il y a vraiment de tout. Moi, j'ai des appels de toutes régions françaises. Il y a même des des contacts de Japonais, Hollandais, Russes aussi.