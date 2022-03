Saint-Vincent tournante: c'est (enfin) la fête à Puligny-Montrachet

Le week-end du 19 et 20 mars, on fête la Saint-Vincent tournante dans les villages de Corpeau, Blagny et Puligny-Montrachet. Après avoir été reportée pendant deux ans, le week-end de festivité est très attendu par les habitants qui se sont fortement mobilisés.

Beaucoup de bénévoles pour la sécurité

Comme chaque année, de nombreux bénévole se sont mobilisés. Environ 400 seront occupés à gérer la sécurité. Il faut notamment fermer la route départementale 974 au matin du samedi 19 mars, pour permettre aux visiteurs de se déplacer librement entre Corpeau et Puligny-Montrachet. "Plus de quarante-six routes seront fermées à la circulation, au même moment", précise Rémy Colin, le vice-président de l'organisation cette année. Cette route doit aussi pouvoir être dégagée en trente minutes car c'est la voie de secours de l'autoroute A6 toute proche.

L'équipe de bénévoles est joyeuse... et motivée

Un air de fête

Tous les habitants, ou presque se sont mobilisés à leur niveau en décorant leurs maisons. Cette année, le thème c'est "Les quatre éléments": à Blagny, c'est l'air, à Corpeau, le feu et puis Puligny-Montrachet hérite de l'eau et de la terre. Pour bien suivre ce thème, les habitants ont fabriqué des fleurs bleues en papier, mais aussi des grappes de raisins en bouchons de liège par exemple.

Sylvie a accroché des fleurs dans la vigne qui longe son mur: "on a mis tout notre cœur a préparé tout ça, tout le monde joue le jeu pour la décoration". Seul petit bémol, il y a du vent ce qui pose des problèmes à Michelle: "Je suis ennuyée parce que j'ai fait une grande cascade qui va tomber du balcon mais je ne peux pas l'installer à cause du vent". Pas de quoi gâcher l'ambiance pour Anne qui n'attend plus que les visiteurs: "Maintenant on va savourer, en voyant le monde arriver, c'est la récompense".

Puligny-Montrachet en photos

Puligny-Montrachet est en fête et ça se voit © Radio France - Pauline Boudier

