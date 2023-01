Saint-Vincent Tournante : Chambolle-Musigny et Morey-Saint-Denis accueilleront la 80ème édition en 2024

Comme le veut la tradition, le Grand Maître de la Confrérie des Chevaliers du Tastevin a annoncé lors de cette 79ème édition de la Saint-Vincent Tournante de Couchey, le lieu de la prochaine Saint-Vincent Tournante, au terme de la cérémonie d’intronisation des vieux vignerons. La fête restera en Côte-d'Or en 2024 puisque les festivités se dérouleront à Chambolle-Musigny et Morey-Saint-Denis. Chambolle-Musigny a déjà accueilli trois fois l'évènement, en 1938, 1954 et en 1979. De son côté, Morey-Saint-Denis a accueilli la Saint-Vincent Tournante deux fois, c'était en 1952 et 1973. A noter que la toute première Saint-Vincent Tournante, en 1938, avait justement eu lieu à Chambolle-Musigny et Morey-Saint-Denis.

ⓘ Publicité