Le Mans : "Saint-Elme", la meilleure BD polar de la fin d'année en dédicace chez Bulle

Frederik Peeters et Serge Lehman seront chez Bulle au Mans samedi 23 octobre 2021 pour dédicacer "Saint-Elme", premier tome d'une BD très noire et très prometteuse.

Glauque et classe. "Saint-Elme", BD signée Frederik Peeters (dessin) et Serge Lehman (scénario) est un polar très efficace. Dès les premières cases du premier tome ("La vache brulée", 80 pages aux éditions Delcourt, paru le 13 octobre), le lecteur se trouve happé par l'ambiance sordide, sombre et malsaine qui règne dans cette petite ville imaginaire qu'est Saint-Elme. Effrayante presque dérangeante mais inexorablement attirante, elle est le théâtre d'une intrigue s'annonçant complexe. Le pitch est pourtant simple : un jeune homme est porté disparu depuis trois mois. Franck Sangaré, détective privé et son assistante Madame Dombre débarquent dans cette ville de montagne isolée au bord d'un lac pour le retrouver. Sur le papier c'est du classique, une enquête banale qui devrait vite être pliée "sauf qu'à Saint-Elme, tout le monde vous le dira : "Ici, c'est spécial".

Série en quatre tomes

La série étant prévue en quatre tomes, il est difficile d'émettre un avis sur l'histoire mais la mise en bouche est excellente et "Saint-Elme" a tout d'une BD noire très prometteuse. Sur le plan graphique, Frederik Peeters (auteur entre autres de "Pilules bleues", "Lupus", "Aâma") fait une nouvelle fois des merveilles. Élégant, le trait est précis donnant des visages fins et un décor au style réaliste. D'aucuns seront troublés par les couleurs en feuilletant l'ouvrage mais à la lecture, elles se révèlent très judicieuses et contribuent grandement à l'ambiance si particulière de cette BD.

Saint Elme - Delcourt - Frédérik Peeters - Serge Lehman

Frederik Peeters en dédicace au Mans pour le première fois

Le duo Peeters et Lehman s'était déjà illustré en 2018 avec "L'homme gribouillé", BD terrifiante saluée par la critique et les lecteurs. La complicité est évidente entre le scénariste français (auteur notamment de "La brigade chimérique") et le dessinateur suisse. Et l'on est curieux de voir ce que donnera cette seconde collaboration. La suite arrivera vite puisque le deuxième tome de "Saint-Elme", intitulé "L'avenir de la famille" est annoncé pour le 12 janvier 2022.

Saint-Elme, tome 2 à paraitre le 12 janvier 2022 - Delcourt - Peeters - Lehman

Frederik Peeters et Serge Lehman en dédicace à l'Espace Bis de Bulle, samedi 23 octobre de 14h à 18h.