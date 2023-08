Sainte-Sévère : Jérôme Deschamps honoré par Claude Leclouch et l'académie Alphonse Allais ce samedi

Après-midi et soirée insolites à Sainte-Sévère sur Indre, Claude Lelouch ainsi que 40 membres de l'académie Alphonse Allais, vont honorer un autre célèbre homme de spectacle : Jérôme Deschamps. Le metteur en scène, notamment connu du grand public pour la création des Deschiens, rejoindra donc cette académie "pour rire" mais cependant prestigieuse qui réunit 149 personnalités du monde des arts, de la culture, du spectacle et dont le but est de perpétuer l’esprit facétieux de l'écrivain Alphonse Allais.

Improbable rencontre autour de Tati...

Mais si cette cérémonie se déroule dans le petit village de l'Indre cher à Jacques Tati où il tourna son premier film Jour de Fête en 1947, c'est grâce à une drôle d'histoire de hasard et de rencontre initiée par le maire de Sainte-Sévère François Daugeron !

Tout commence en novembre 2002, François Daugeron lit dans le JDD une interview Claude Lelouch où le réalisateur apparaît en photo, chez lui. Le maire de Sainte-Sévère aperçoit alors dans le décor de son bureau une photo très particulière : "Je vois derrière lui une photo de Sainte-Sévère, de Jour de Fête... Une photo emblématique, puisqu'il s'agit de la tente où est projetée Le Facteur à l'Américaine et je me dis là il faut connaître quand même !". De là François Daugeron veut rencontrer le réalisateur et il réussit quelques mois plus tard. Le cinéaste français aux 50 films, récipiendaire notamment d'une Palme d'Or, d'un Oscar et même d'un Golden Globe, lui confie alors sa passion pour Jacques Tati et affirme même que pour lui il y a eu "un avant et un après Tati". Les 2 hommes s'accordent alors à penser à concocter un évènement à Sainte-Sévère-sur-Indre mais quand et où ?

...qui se concrétise à Sainte-Sévère

Comme dans une belle pièce de théâtre un autre personnage entre en scène pour apporter la solution. Il s'agit une autre relation de François Daugeron ET de Claude Lelouch : Xavier Jaillard. Écrivain, metteur en scène et chancelier de l'Académie Alphonse Allais (dont fait partie Lelouch), il suggère d'organiser la cérémonie d'intronisation de Jérôme Deschamps dans cette académie à Sainte-Sévère.

Brillante idée, car Jérôme Deschamps lui aussi voue une passion à Jacques Tati. Il en est d'ailleurs le neveu par alliance et surtout gardien du temple de son œuvre. Il a en effet fondé en 2001 avec sa cousine Sophie Tatischeff (fille du réalisateur) et sa compagne Macha Makeïeff les Films de mon Oncle, une société destinée à racheter les droits, restaurer et promouvoir l'œuvre de Tati.

Jour de Fête pour Jérôme Deschamps

Quelques semaines plus tard l'évènement est donc organisé et c'est ce samedi 26 août qu'il se déroule. Si la première partie à 15h est réservée aux membres de l'académie qui visiteront la maison de Jour de Fête. L'ambiance sera plus festive et ouverte au public à partir de 17h avec un spectacle burlesque Concerto pour harpe et clown sous l'ancienne halle avant de passer à 18h, à la cérémonie d'intronisation de Jérôme Deschamps à l'Académie Alphonse Allais sous le parrainage Claude Lelouch.

A 19h30, une conférence "le gag au cinéma" par Philippe Person suivi d'un dîner d'honneur avec animations humoristiques (sur réservation).