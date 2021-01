Sainte-Soulle : les cours de danse reprennent après plus de trois mois d'arrêt

Sept petites filles ont enfin pu retrouver leur professeure de danse samedi matin, un peu après 9 heures. Les enfants de 4 ans et demi à 7 ans. Elles n'avaient pas vu leur professeure Eglantine Lucas depuis plus de trois mois.

"Bonne année ! Venez les enfants ... comme tu as grandi Camille !" Eglantine en a la gorge serrée rien que de l'évoquer. Cette reprise est un peu particulière. "C'est un plaisir de les retrouver. C'est une libération, et je fais partie des gens qui vont en courant au travail ... parce que c'est une passion."

Il y a évidemment des contraintes sanitaires à respecter

Depuis le 15 décembre, un arrêté préfectoral autorise cette reprise d'activité extra scolaire pour les mineurs, mais avec la proximité des vacances scolaires, l'association "Danse Attitude" avait préféré attendre 2021. Pour autant, avec un contexte sanitaire toujours très tendu à cause de la pandémie, il y a évidemment des contraintes sanitaires à respecter. Le monde d'après attendra encore un peu.

Vestiaires fermés à cause du virus, tout le monde se change à la maison

Seules, les petites danseuses sont dispensées de masques, les toutes petites, mais les adolescents, tout comme Eglantine doivent le porter. "On nous a demandé de nous protéger, de garder le plus possible nos distances. Et puis, avec aussi un vestiaire fermé, on demande aux parents d'amener leurs enfants déjà habillés, et prêts pour danser."

Dès les premiers échauffements, l'émotion est là pour Eglantine, mais la concentration, et l'application est flagrante aussi chez les plus petits. La comptine d'échauffement, n'est pas oubliée, et répétée sans accrocs. "La petite chanson des pieds" :

" J'articule mes orteils, et je tapote mes coussinets, je caresse ma voûte plantaire et je réveille mes talons." Assises en ronds, les fillettes sont attentives et heureuse comme Camille bientôt 6 ans de retrouver ses cours de danse."

Il n'y a pas plus de risques ici que dans les cours de récréation

Les parents dans le couloir attendaient cette reprise également avec impatience. Pour Céline,"ces activités extra- scolaire sont très importantes. C'est ce qui permet aussi de se défouler, de rentrer dans un autre cadre, de voir d'autres enfants. Et puis, si l'on parle du virus, il n'y a pas plus de risques ici que dans les cours de récréation !"

La seule crainte, c'est finalement de voir ces cours une nouvelle fois s'arrêter à cause du coronavirus, si la situation sanitaire se dégrade fortement.