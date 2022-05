Saison 2 de HPI : Audrey Fleurot n'imagine pas la série "ailleurs que dans le Nord-Pas-de-Calais"

Elle est de retour pour huit épisodes inédits après une première saison de tous les records, avec 11,5 millions de téléspectateurs par épisode en moyenne. Morgane Alvaro revient au commissariat de Lille, où elle est embauchée comme consultante. Ce personnage de femme de ménage surdouée est une nouvelle fois joué par Audrey Fleurot.

Tournée à Dunkerque, Wimereux et dans la métropole lilloise

Le Nord-Pas-de-Calais est devenu "un acteur à part entière" dans cette série selon l'actrice au micro de France Bleu. "Morgane n'est pas parisienne, ce n'est pas une fille du Sud non plus, c'est une fille du Nord !" Audrey Fleurot apprécie la "diversité des paysages" et la proximité de la mer et de la Belgique. L'actrice a des racines familiales dans la région et y passe "la moitié de l'année. C'est une région super accueillante !"

"J'ai l'impression que c'est la région qui donne le plus d'argent pour les tournages. La moindre des choses, c'est de lui rendre, en faisant des choses chouettes qui la mettent en valeur", ajoute Audrey Fleurot. Le tournage de cette deuxième saison a démarré en octobre 2021 pour tout l'hiver. Une grande partie s'est déroulée dans notre région : à Dunkerque, Wimereux et dans la métropole lilloise.

Le producteur de cette saison 2, Pierre Laugier, a expliqué ce jeudi matin sur France Bleu Nord que la saison 3 est déjà en cours d'écriture. Sera-t-elle une nouvelle fois tournée dans le Nord-Pas-de-Calais ? Si c'est le cas, Audrey Fleurot aimerait que le tournage n'ait pas lieu en hiver, comme pendant les deux premières saisons. "Le tunnel de l'hiver, c'est compliqué. J'aimerais qu'on puisse s'autoriser encore plus d'audace dans les costumes en tournant un peu au printemps ou en été... parce que je ne vous cache pas que j'ai froid !" Les deux premiers épisodes sont diffusés ce jeudi soir sur TF1.