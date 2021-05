Saison d'été à Nice: une programmation dans les lieux culturels pas forcément populaire.

"Mon été à Nice 2021": voilà le nom de la saison culturelle estivale pour la 5ème ville de France. La municipalité a présenté ce lundi le programme. Sur le modèle de l'année 2019, déjà dicté par la crise sanitaire, Nice va multiplier les rendez-vous dans les quartiers, les musées, les théâtres, etc. En tout il y aura 400 rendez-vous dans 40 lieux, mobilisant plus de 800 artistes. Mais attention, cette année, pas question de grands rassemblements populaires comme ce fut le cas avec le concert de The Avener qui avait fait tant polémique l'été 2019. "Ça, je crois que c'est le genre d’événement qu'il faut oublier pour l'instant, explique Robert Roux, l'adjoint à la culture de Nice. Nous avons bien réfléchi et nous ne pouvons pas organiser ce type de rassemblement. Ça reviendra peut-être mais pour cette année ce n'était pas possible et souhaitable".

Pas vraiment pour les jeunes azuréens !

Du coup exit les grands concerts et exit un public jeune populaire. Il faut dire qu'avec une exposition sur les portraitistes du XVIIIème siècle, une autre sur "Savoirs indigène Fictions cosmologiques", l'opéra qui jouera Brahms ou Werther, le Théâtre National de Nice qui présentera Feuilleton Goldoni ou encore le Centre Universitaire Méditerranéen et sa conférence sur Albert Camus: Grace et disgrâce; les jeunes azuréens risquent de se sentir délaissés. A mon avis ils vont plutôt aller à la plage ! Les Ateliers 109 parleront tout de même de culture urbaine (BMX, danses, musique) et la ville se reposera sur le Nice Jazz Festival du 12 au 17 juillet dont la programmation n'est pas encore connue, pour mettre en avant quelques artistes plus proches de la jeunes générations azuréennes.

Le programme complet: Mon été à Nice 2021