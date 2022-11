Saison de ski : les stations N'Py traquent les économies d'énergie

L'hiver dernier avait permis aux stations du réseau N'Py (Peyragudes, Piau, Pic du Midi, Grand Tourmalet, Luz Ardiden, Cauterets, Cauterets, Gourette, La Pierre-Saint-Martin, La Rhune) de retrouver des couleurs après la crise du Covid. Le bel enneigement avait redonné le sourire aux professionnels de la montagne. Mais une autre crise se profile. Elle concerne les prix de l'énergie. Un budget qui représente environ 5% des coûts de fonctionnement d'une station de ski. Pour les remontées mécaniques qui fonctionnent à l'électricité, pour la production de neige artificielle ou pour faire tourner les engins qui dament les pistes. Alors que la nouvelle saison va débuter (le 26 novembre si la neige est suffisante à Cauterets, le 3 décembre ailleurs), les responsables du réseau N'Py sont venus à Bordeaux présenter leurs nouveautés (la région bordelaise représente 25% de leur clientèle, NDLR). Le point avec Guillaume Roger, le directeur opérationnel du réseau N'Py.

ⓘ Publicité

France Bleu : Vous sortez d'une saison qui était particulièrement réussie. Comment se présente celle qui arrive ?

Guillaume Roger : Oui, effectivement, c'était une super saison en termes d'enneigement et de météo. On a été très gâtés sur la saison dernière. On a réalisé 63 millions d'euros de chiffre d'affaires sur l'ensemble des stations de ski alpin, contre 53 millions en 2019/2020. Cette année, ça ne se présente pas mal malgré ce que l'on dit sur la crise énergétique et sur l'inflation. En termes de réservations, nous sommes à plus 8 % par rapport à la saison dernière. Et sur les ventes de forfaits aussi, ça se profile bien pour l'instant.

Vous avez une crainte face à la hausse du prix du gazole qui peut empêcher certains de venir jusque dans les Pyrénées ?

Il y a cette crainte de la hausse du prix du gazole, qu'on essaye de compenser en mettant en place notamment des navettes de bus entre les principales villes du Sud-Ouest : Bordeaux, Toulouse, la côte basque, Pau, Tarbes. Elles permettent d'atteindre les stations à moindre coût.

Les crises se succèdent, on s'adapte.

La difficulté, c'est que vous êtes confrontés à une autre crise, énergétique. Comment est-ce que vous vous y adaptez ?

Eh oui, les crises se succèdent. On s'adapte en mettant en place déjà un plan de sobriété énergétique qu'on réfléchit depuis la fin de l'été dernier, qui va concerner plusieurs secteurs des entreprises dans les domaines skiables, dans les bâtiments bien entendu, en travaillant sur la température notamment, comme le font aussi toutes les entreprises en France. Mais aussi en travaillant sur les remontées mécaniques, en essayant d'adapter les vitesses des téléskis, des télécabines, des télésièges, etc. On peut aussi fermer certaines remontées mécaniques qui font doublon, mais cela seulement à des périodes de faible fréquentation. En travaillant aussi sur la neige de culture, en la produisant, peut être uniquement la nuit. Il y a une myriade d'actions qui sont mises en place pour atteindre cette sobriété énergétique et 10 % d'économie comme le demande le gouvernement.

Ça peut avoir un impact sur les skieurs ?

_O_n va faire en sorte que ça n'en ait pas, que ce soit le plus indolore possible. On cite l'exemple de la télécabine de Cauterets qui permet d'acheminer les skieurs de la ville de Cauterets au stade de ski. Il faut jusqu'à maintenant douze minutes pour atteindre le domaine skiable. Le fait de passer cette durée à quatorze minutes, c'est à dire de rajouter deux minutes, ce qui n'a aucun impact pour le client qui ne va pas s'en rendre compte, permet d'économiser 15 % sur la consommation énergétique de la télécabine. Il faut bien mesurer ce que ça peut donner si on réduit, si on adapte, les vitesses des remontées mécaniques.

On peut skier de l'Atlantique à la Méditerranée.

Crise énergétique, crise climatique. Est-ce que vous essayez de multiplier les activités hors ski pour que les gens continuent quand même à venir dans les stations ?

Oui, tout à fait. Déjà, on réfléchit tous nos investissements pour qu'ils soient réversibles. Quand on fait un télésiège, par exemple, on fait en sorte qu'il soit utilisable l'été pour pratiquer le VTT ou pour atteindre des sentiers de randonnée plus haut en montagne. On essaie de travailler sur une offre diversifiée. On va inaugurer une tyrolienne à Peyragudes cette année, on multiplie les Family Zone. C'est le cas sur le Grand Tourmalet, à Barèges et à La Mongie pour permettre aux enfants et aux familles de faire autre chose que du ski. Effectivement, c'est dans l'air du temps.

Vous remodelez également la carte No Souci ?

Oui. Jusqu'à présent, sur les stations de ski, on avait une carte, un peu le produit phare du réseau N'Py, qui permettait de skier dans tous les domaines skiables du réseau. Avec des prix très compétitifs, on peut skier avec 50% de réduction, sans passer par les caisses, etc..., donc plein d'avantages. Cette année on a agrandi le réseau puisqu'on accueille six nouvelles stations, trois en Ariège dont Ax-3 Domaines et trois dans les Pyrénées-Orientales. Ça va permettre de skier avec la même carte pour seulement 39 € la saison (prix de la carte) de l'Atlantique à la Méditerranée.