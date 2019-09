PHOTOS - On sait désormais où les historiques archives départementales de Vaucluse vont déménager

On savait que les archives départementales devaient déménager du Palais des Papes, on sait maintenant où elles vont emménager !

Sur une quarantaines de kilomètres d'espace, seuls quelques-uns sont encore disponibles. Dans la chapelle de Benoît XII, dans l'aile des Familiers et la tour de la Campane du Palais des Papes, les archives départementales, créées en 1796, commencent à manquer de place. En 2016, le Conseil départemental de Vaucluse a voté la construction d'un bâtiment neuf, plus adapté, pour les accueillir.

On sait désormais où. Maurice Chabert, président du département, l'a annoncé ce jeudi : "Nous avons acheté un terrain dans la zone Agroparc d'Avignon, dévoile-t-il. Près du centre de gestion. Il nous fallait au moins 20 000 mètres carrés de surface pour tout stocker."

"Nous étions à saturation, explique Elisabeth Amoros, vice-présidente du conseil départemental et responsable de la commission culture et patrimoine. Nous sommes les plus anciennes archives départementales de France. Les autres ont subi la guerre, des incendies..."

Que les amoureux des archives départementales de Vaucluse se rassurent, le charme des vieux documents alignés dans la chapelle de Benoît XII sera conservé. "Je pense que nous allons garder des archives ici, consultables", promet Elisabeth Amoros.

Le projet du nouveau bâtiment, dans sa totalité, coûtera entre 30 et 40 millions d'euros. Un bâtiment ultramoderne aux conditions d'humidité et de sécurité, contre les incendies notamment, contrôlées et optimales. Un concours d'architectes aura lieu au niveau européen.

La chapelle de Benoît XII du Palais des Papes abrite une partie des archives départementales. © Radio France - Jade Peychieras

