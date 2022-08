Salies-de-Béarn a retrouvé sa traditionnelle Piperadère

Après deux ans d'absence à cause du Covid, c'était le grand retour de la Piperadère à Salies-de-Béarn. Au programme : concours de piperade et Championnat du monde de lancer d'espadrilles.

Salies-de-Béarn a retrouvé son concours de piperade et son traditionnel Championnat du monde de lancer d'espadrilles. Après deux années sans fête à cause de la situation sanitaire, la ville a accueilli la 25ème Piperadère. Cette édition a été chapeautée par deux jeunes associations salisiennes : Sel en scène et La Fabricoterie.

Une relève appréciée par Thierry Bourgeois, qui a fondé la Piperadère en 1997. "L'équipe qui a repris est dynamique et a préparé une piperade géante extraordinaire et je n'ai pas peur de le dire, elle est aussi bonne que celle de ceux qui l'ont faite pendant 20 ans". Un enthousiasme partagé par Frédéric Domercq, co-président de Sel en scène. "On voit beaucoup de Salisiens, mais aussi beaucoup de touristes et de curistes. Ça fait plaisir de voir que les gens s'intéressent à la tradition béarnaise", précise l'organisateur.

Un Championnat du monde de lancer d'espadrilles

Le trophée du championnat du monde du lancer d'espadrille © Radio France - Marion Aquilina

Entre deux stands de piperade, une partie du parc du Casino de Salies-de-Béarn a été aménagée pour accueillir le traditionnel Championnat du monde de lancer d'espadrilles. Record à battre : 33 mètres. Pour Xavier, qui participe au lancer pour la première fois cette année, pas de record du monde mais des scores prometteurs : "J'ai un record à 20 mètres 18, pour une première je suis plutôt content ! J'ai fait des pompes ce matin mais ça n'a pas suffit à battre le record".

Maxime est un habitué du lancer d'espadrilles. Mais il l'affirme : "Comme chaque année j'ai été nul, il faut s'y faire. Je ne serai pas champion du monde". Et c'est peut-être la faute de la météo pour le participant : "D'habitude je viens le matin, la fraîcheur fait que le mollet est plus frais et qu'on a un meilleur lancer. Mais on fera mieux l'année prochaine j'espère !".