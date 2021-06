Coronavirus : À Salies-de-Béarn, la Fête du sel 2021 annulée en raison de la crise sanitaire

La 42e édition de la Fête du sel est annulée à Salies-de-Béarn (Pyrénées-Atlantiques). L'association organisatrice de l'événement prévu du 9 au 12 septembre 2021 l'a annoncé ce mercredi sur sa page Facebook, justifiant la décision par le fait qu'"aujourd'hui, nous avons rencontré un adversaire plus fort que la météo, que les tracasseries administratives, que la fatigue, un simple virus qui a bloqué le monde".

Annulée deux années de suite

L'association indique avoir pourtant "tout essayé" pour les maintenir, même en "modèle réduit". Elle donne rendez-vous l'an prochain, du 8 au 11 septembre 2022 et promet une fête "encore plus belle, [...] là oui, les amis, on va la faire notre Fête. Et même sauter encore plus fort, rire encore plus fort comme pour écraser le virus et oublier toutes nos peines".

En 2020, la 41e édition avait déjà dû être annulée en raison de la crise sanitaire.