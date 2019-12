Salle 4 DX : le cinéma en quatre dimensions arrive à Belfort

Belfort, France

C'est une révolution pour le complexe situé sur les quais de la Savoureuse à Belfort. Le cinéma Pathé s'apprête à ouvrir une salle 4DX pour regarder les films en quatre dimensions. Cet espace a été entièrement transformé et équipé de 80 fauteuils (au lieu de 112 auparavant). Ces sièges très imposants sont en mouvement et vont permettre aux spectateurs de vivre les films en immersion.

" Cette salle va permettre une expérience sensationnelle car elle va faire appel à tous les sens. On va avoir le vent, la pluie, les éclairs, l'odeur et le mouvement des fauteuils. On est dans une immersion complète car tout a été synchronisé avec les actions du film", explique Betty Andrieux, directrice du cinéma Pathé de Belfort.

Ressentir le souffle du vent ou le fracas des éclairs

Le cinéma en 4DX est une plongée au cœur des films, en quatre dimensions. Assis dans un grand fauteuil mobile, vous pourrez ressentir toutes les sensations qui passent sur l'écran. " C'est une prouesse technologique géniale. On est dans l'action. J'ai testé avec le film Alita, Battle Angel : j'ai adoré bouger, ressentir ces sensations car on est dans l'action comme les acteurs. Il n'y a que la 4DX qui vous apporte ça", indique Betty Andrieux.

Des films adaptés à la quatrième dimension

Un film en 4DX, c'est vivre de l'intérieur une courses-poursuites en voiture, se pouvoir se faire éclabousser d'eau, ressentir le souffle du vent, le fracas des éclairs dans la nuit. Tous les films ne sont pas adaptés à ce type de salles. Une réflexion sera menée pour que cette nouvelle expérience cinéma soit complète pour les spectateurs avec des films adaptés.

Une salle interdite aux moins de quatre ans et aux femmes enceintes

Les amateurs de sensations fortes vont se régaler mais tout le monde n'aura pas la possibilité d'assister aux séances. Ce type de salle de cinéma est interdit au moins de 4 ans, aux femmes enceintes, aux personnes âgées à mobilité réduite. " Il faut faire plus d'un mètre. Entre 1 mètre et 1 mètre 20, l'enfant doit être accompagné. Il ne faut surtout pas mettre de rehausseur car il y a le risque de glisser. Nous ferons des passages dans la salle pour vérifier que tout se passe bien", ajoute la directrice des lieux Betty Andrieux.

Démonstration : une séance de cinéma dans une salle 4DX

Une ouverture imminente

Les travaux de finissions sont en cours. La salle 4DX du cinéma Pathé de Belfort avec ses 80 fauteuils mobiles devant le grand écran devrait ouvrir dans les prochains jours. Elle sera la première du genre en Bourgogne Franche-Comté. Comptez 8 euros de plus par rapport à une séance normale.