Salle comble pour le loto de Beaumont-Hague après un an et demi d'interruption par la pandémie

C'est une des sources de financement essentielles pour les petites associations locale, le loto de Beaumont-Hague a fait salle comble pour son retour ce samedi 14 novembre, après un an et demi d'absence.

Plus de 400 personnes dans la salle polyvalente de Beaumont-Hague, l'organisateur de l'événement ne s'attendait pas à cela pour la repise du loto. "Pour un premier loto, je suis assez surpris de voir autant de monde," s'étonne Jean-Paul José, secrétaire du club "Sans-souci", association qui organise des sorties pour les personnes à la retraite. Le dernier loto datait de février 2020, alors Jean-Paul avait tout de même senti une certaine impatience chez ceux qu'il appelle les "mordus de loto" : "On recevait des mail pour nous demander "Quand est-ce que vous reprenez" et dès que j'ai mis l'affiche en ligne, ça a été la folie !"

"Un bon après-midi au loto, qu'est-ce que c'est bien," se réjouit Annie, une habituée. Cette interruption pour cause de pandémie l'a beaucoup privée, elle qui y passait souvent ses dimanches. C'est aussi le cas de Madeleine qui a vraiment repris : "C'est sacré le loto ! J'en ai fait un lundi au casino de Cherbourg et j'ai gagné donc j'étais deux fois plus contente !"

Abandon de la limites de 150 euros pour les gains, un soulagement pour les associations

Cette affluence, elle n'était pourtant pas gagnée d'avance. Une règlementation avait limité les gains à 150 euros par personnes. La mesure a finalement été abandonnée début novembre. Un soulagement pour les association qui se financent en grandes partie avec l'organisation de lotos. "Pour gagner 150 euros, ça ne vaut plus le coût," explique Jean-Paul José, "si la loi était restée, je pense que cela aurait causé la mort de beaucoup d'associations." Un loto comme celui-ci peut rapporter plus de 2 000 euros au Club "Sans-souci" de Beaumont-Hague, de quoi contribuer au financement de voyages pour ses adhérents.