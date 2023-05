Salles de cinéma : le public de retour en nombre à Saint-Lô comme à Granville

La fréquentation des salles de cinéma est en nette hausse depuis le début de l'année. De janvier à avril, elle a augmenté de manière très effective par rapport à 2022 : +36% au Cinémoviking de Saint-Lô, +39% au Sélect à Granville.

Des blockbusters notamment ont fait revenir les spectateurs. "Le déclencheur, ça a été Avatar 2**"**. Clément Jodocius, directeur du Cinémoviking à Saint-Lô, le constate : "Depuis Avatar, c'est beaucoup mieux que ce qu'on avait connu jusque là. On n'est pas encore au niveau moyen de 2017-2019. Mais c'est vrai que le mois d'avril a été très bon, du niveau d'avant-Covid, grâce à des films comme Super Mario Bros ou Les Trois Mousquetaires. On a une programmation assez exceptionnelle cette année donc ça va continuer."

Une programmation riche en blockbusters

Il y aussi une effet météo plutôt favorable et puis des habitudes qui reviennent par cet effet d'entrainement. "Le cinéma, c'est un cercle vertueux. On voit des bandes annonces, on voit une ambiance. ET quand on y va une fois, ça donne envie d'y retourner. On a même l'impression que le public jeune vient plus qu'avant." En 2023, le Cinemoviking espère franchir de nouveau le cap des 300 000 entrées par an.

A Granville, même constat. "Ca repart depuis la rentrée de septembre. On est très content. On savait que 2023 allait être meilleure que 2022. Mais ça dépasse un peu les espérances qu'on avait" commente Jérémy Cacheux, le directeur du cinéma. Le Sélect espère, quant à lui, franchir la barre des 100.000 entrées sur un an, dès la fin juin.